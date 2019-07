Lathen. Eine Delegation von Vertretern der Emsländischen Wirtschaft und der Politik aus der Samtgemeinde (SG) Lathen hat sich vor Ort über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der chinesischen Provinz Shaanxi und deren Hauptstadt Xian informiert.

Nach Angaben des Wirtschaftsverbandes unterhält die Samtgemeinde Lathen seit sechs Jahren eine Partnerschaft mit der Stadt Baoji in der Provinz Shaanxi. Die Vertreter der Emsländischen Wirtschaft unter Leitung des Vorsitzenden Ulrich Boll verstanden ihre Reise unter der Prämisse, Chancen einer Zusammenarbeit der insbesondere mittelständischen Betriebe zu eruieren.

Von westlichem Standard überrascht

Die zentralchinesische Provinz Shaanxi umfasst etwa 60 Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland und hat rund 40 Millionen Einwohner. Auch wenn insgesamt das rasante Wachstum in der chinesischen Wirtschaft ein wenig zurückgegangen sei, so ist dem Wirtschaftsverband zufolge doch eine enorme Prosperität spürbar. Alle Delegationsteilnehmer seien sehr überrascht vom mit westlichen Hauptstädten vergleichbaren Standard gewesen, der insbesondere in der Provinzhauptstadt Xian anzutreffen sei.

Seidenstraße ein Thema

„Wir wollen schauen, ob wir eine Basis für eine für beide Seiten sinnvolle Zusammenarbeit finden können“, wird Boll in der Mitteilung zitiert. Es gehe darum festzustellen, ob Partner auf Augenhöhe gefunden werden können, die für interessierte Unternehmen beider Nationen einen Nutzen bringen können. Insbesondere auch die neue Seidenstraße, die Bahnverbindung, die in der Provinz ihren Anfang nimmt, sei ein Thema, mit dem man sich unter logistischen Aspekten auseinandersetzen müsse.

Auf breitere Basis stellen

Für die Samtgemeinde Lathen ist es nach Aussage von SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber wichtig, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf eine breitere Basis gestellt wird. Der Landkreis Emsland als prosperierende Wirtschaftsregion sei hierfür ein besonders geeigneter Partner. „Mit der gemeinsamen unterzeichneten Vereinbarung über den Aufbau einer beidseitigen Internetplattform, über die chinesische und deutsche Unternehmen geeignete Geschäftsverbindungen knüpfen können, ist ein guter Anfang gefunden worden“, wird Weber zitiert. Die Geschäftsbeziehungen sollten sinnvollerweise auch in Technologie- und Gründerzentren Ansätze der Ansiedlung im jeweils anderen Land ermöglichen. Hierfür stünden an beiden Standorten geeignete nationale Begleiter und Partner zur Verfügung.

Alle Delegationsteilnehmer seien sich einig gewesen, dass der chinesische Markt viele Chancen für emsländische Unternehmen eröffnen könne, wenn es gelinge, die Ressourcen passgenau einzusetzen.

Absichtserklärung unterzeichnet

Der Wirtschaftsverband Emsland unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Handelskammer in der Provinz Shaanxi. Die Samtgemeinde Lathen habe sich einer weiteren Öffnung der Zusammenarbeit gegenüber dem landwirtschaftlichen Zentrum Yangling verschrieben. Bei dieser Partnerschaft gehe es nicht ausschließlich um wirtschaftliche Interessen, sondern auch um den Aufbau einer Kultur der Völkerverständigung.