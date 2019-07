Der alte und neue Vorstand des Heimatvereins Niederlangen, Ehrengäste und die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Lathen. Foto: Anna Heidtmann

Niederlangen. Zügig und ohne viel Aufhebens ist die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Niederlangen verlaufen. In der Mehrzweckhalle in Niederlangen hatten sich rund 200 Gäste eingefunden, um im Anschluss an die Versammlung das 25-jährige Vereinsjubiläum mit einem Festakt zu begehen.