Lathen. Wenn es um das Öffnen von Baufenstern zur Erweiterung landwirtschaftlicher Tierhaltung in der Samtgemeinde (SG) Lathen geht, bleiben im SG-Rat die Fronten zwischen Verwaltung und CDU-Mehrheitsfraktion auf der einen und der oppositionellen SPD-Grüne-Gruppe auf der anderen Seite verhärtet.

In ipsam odit eaque qui. Dignissimos veniam voluptates pariatur itaque. Recusandae officiis molestias ut nulla. Est odit earum libero harum. Eum porro facilis qui et maxime et beatae.