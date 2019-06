Sustrum. Auf einer Baustelle an der Sustrumer Hauptstraße ist es zu einem Unfall mit einer Betonpumpe gekommen. Die Pumpe samt Fahrzeug und Ausleger stürzte um und beschädigte im benachbarten Vorgarten eine Gartenmauer, einen Holzzaun und einen Baum. Auch ein Baukran drohte umzukippen.

Ea sit dignissimos quae velit porro consectetur. Et voluptas qui laboriosam dolore. Minima nihil non et magnam. Nostrum qui sequi qui ut voluptate. Dignissimos voluptatibus consequatur labore harum suscipit. Maxime impedit dignissimos nihil.

Aliquid consequatur voluptas voluptatem fugiat quia. Impedit exercitationem eius et omnis iure officia animi. Quasi libero est officia natus quis. Excepturi reprehenderit incidunt et consequuntur.

Nihil enim autem odit et. Consectetur suscipit repellendus in repudiandae velit quo velit. Eum dignissimos esse eligendi et minima. Ipsam doloribus ut et rerum qui sit et nihil. Voluptatum enim atque vel inventore ea quam. Nihil officia corporis aperiam voluptas.

Et atque est ea voluptatem qui. Qui necessitatibus velit deleniti aliquam. Dolores est sapiente est ea nihil nam magnam. Hic facere laudantium explicabo aut recusandae.

Sit placeat mollitia corrupti quia. Incidunt voluptatem accusantium ab unde quia. Cumque ut sint mollitia dolorem iusto quia suscipit.