Oberlangen. Unter anderem einen Jagdwaffenschrank samt Inhalt sowie Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch in Oberlangen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter waren nach Angaben der Polizei von Montag in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Marsch eingedrungen. Wie sie genau ins Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar.

Sie entwendeten Bargeld, eine Armbanduhr sowie einen Jagdwaffenschrank samt Inhalt. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt ersten Schätzungen zur Folge in einem niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.