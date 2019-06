Vandalismus auf Campingplatz in Fresenburg CC-Editor öffnen

Unter anderem wurden Scheiben auf der Stellfläche des Campingplatzes in Fresenburg zerstört. Symbolfoto: dpa

Fresenburg. Von Vandalen heimgesucht worden ist in den vergangenen Tagen der Campingplatz in Fresenburg. Der oder die Täter richteten einen nicht unerheblichen Sachschaden an.