Lathen. Auch in der dritten Auflage hat die Veranstaltung „Lathen kocht auf“ wieder viele Besucher in den Ortskern von Lathen gelockt. Neben zahlreichen Köstlichkeiten gab es ein umfangreiches Programm für die Gäste.

Bürgermeisterin Luise Redenius-Heber eröffnete das Fest mit Gerd Thünemann von der Marketing- und Tourismusgenossenschaft der Samtgemeinde Lathen sowie weiteren Vertretern. Ein gutes kulturelles Angebot steigere den Wohlfühlcharater einer Gemeinde, so Redenius-Heber. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten, die angeboten werden, unterstützte der Einzelhandel die Veranstaltung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Ab 13 Uhr öffneten die Einzelhändler in Lathen ihre Türen.







Als besonderen Show-Act zeigte Küchenchef Kevin Gideon vom Haus Uptmoor aus Lohne (Landkreis Vechta) die Zubereitung von Menüs. Der Küchenchef lies sich beim Kochen über die Schulter schauen und gab viele Tipps für die Zubereitung von Speisen. „Bei der heutigen kulinarischen Reise geht es vom Roh-Lebensmittel zum fertigen Tellergericht, primär geht es um den Zander“, sagte Gideon. Der Küchenchef zeigte live an seiner Außenküche die verschiedensten Verarbeitungs- und Garmöglichkeiten eines Zanders. Ein Zander sei vielseitig einsetzbar, so Gideon.

Gerd Thünemann vom Vorstand der Marketing- und Tourismusgenossenschaft der Samtgemeinde Lathen bedankte sich bei allen Ausstellern und Teilnehmern der Veranstaltung. Es war für die Besucher ein abwechslungsreiches und buntes Programm erstellt worden. Karin Hoffmann mit ihrem Team vom Blumenhaus Hoffmann boten Dips, Senfe, Öle, Marmeladen und Weine zum Probieren an. Das Angebot wurde umrahmt von verschiedensten Blumendekorationen. Frische, knusprige Pizzen sind im Pagoden-Zelt des Restaurants Kanneloni aus Heede angeboten worden.





Einen großen Zulauf erfuhr auch der Stand „Eatventure“ aus Werlte, die „Dry Aged Burger“ zubereiteten. Beim Partyservice Annette Reiners gab es Kartoffeln, Salate, Desserts und Weine. Regina Lucks von der Parfümerie Lucks präsentiere Olivenöle, Gewürze, Tees und Keramik. Wohndekorationen und -accessoires sind von Maria Michels, Gardinen und Kissen Michels, ausgestellt worden. Die Pagodenzelte waren bis ins kleinste Detail von den Ausstellern geschmückt worden. Die schön ausgestalteten Zelte seien eine wahre Augenweide, so Thünemann bei der Begrüßung.

Kaffee und Kuchen und Torten bot Monika Nüsse an. Neben all den Köstlichkeiten gab es Getränke von der Gaststätte Piepen Jan. Weiterhin stellte der Kreuzbund Oldtimertrecker vor. An der Hauptstraße fand ein Bauern- und Handwerkermarkt statt. Zudem gab es ein Kinderprogramm und Musik an verschiedensten Stellen im Ortskern.