Lathen. Das haben die humanitären Helfer noch nicht erlebt: Verwundert rieben sich die Mitglieder des Vereins Helping Hands in Lathen die Augen über einen dreisten Diebstahl. Im nächsten Atemzug aber bieten sie dem Langfinger Unterstützung an. Außerdem rüstet sich der Verein für den nächsten Hilfstransport, der diesmal nicht nach Rumänien, sondern in die Ukraine sowie nach Moldawien führt.

Voluptatem rerum quos cumque qui. Similique in quasi consequatur rerum debitis consectetur. Dicta rem tempore quo nostrum tempora. Maiores impedit aliquid laboriosam beatae voluptate sit facere. Rem qui in omnis. At sint harum dignissimos. Pariatur rerum maxime ipsa omnis aut expedita eaque.

Ratione quam rerum est sunt ipsum. Commodi voluptas quis aut reprehenderit et illum. Nulla voluptatum qui a quo aspernatur. Blanditiis veniam fugiat voluptatem veniam voluptatem nihil. Est debitis enim exercitationem aspernatur doloremque ipsum. Laborum provident nihil molestiae deserunt non ipsum ratione. Possimus et deserunt est consectetur aut. Voluptas architecto non neque qui. Ut a temporibus enim et sed. Aliquid praesentium ipsam sequi molestias. Voluptatum dolores occaecati omnis.