Den Erlös des MOGO in Oberlangen übergaben die Organisatoren an die Elternititiative Kinderkrebs (von links): Hermann Hebbelmann, Sonja Herbers, Markus und Irmgard Hebbelmann, Birgit Nee-Schawe, Holger Nee und Christoph Hebbelmann. Foto: Anna Heidtmann

Oberlangen. Mit einer Spende in Höhe von 3600 Euro haben die Besucher des 17. Motorradgottesdienstes (MOGO) in Oberlangen in diesem Jahr die Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung unterstützt.