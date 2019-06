Lathen. Gleich doppelt hat auf der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde Lathen das Pferd im Mittelpunkt der Beratungen gestanden. Zum einen beabsichtigt die Gemeinde Fresenburg eine Erweiterung der Reitsportanlage im Ort, zum anderen will der Reiterhof Junkern Beel in Hilter wachsen.

"Wir wollen den Wünschen des Reit- und Fahrvereins und den Notwendigkeiten aus reitsportlicher Sicht nachkommen", erklärte Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU) bei der Beratung zum Vorhaben in Fresenburg. Die Gemeinde Fresenburg beabsichtigt eine Anpassung der Flächen für Sport- und Spielanlagen an der Johann-Ehrens-Reitsportanlage, um eine Erweiterung der Reithalle im rückwärtigen Bereich zu ermöglichen. Darüber hinaus soll im südlichen Teil der Anlage das Sondergebiet "Wohnen mit Pferdehaltung" entstehen.

Überregionale und internationale Reitsportturniere

In der Vorlage sprach sich die Verwaltung dafür aus, den Plänen positiv gegenüber zu stehen, um den Reitsportstandort Fresenburg zu stärken und weitere überregionale und internationale Reitsportturniere zu ermöglichen. Für das Vorhaben ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Den entsprechenden Beschluss fasste der Ausschuss einstimmig.

Ebenso einhellig fiel das Votum für die Pläne des Betreibers des Freizeithofes Junkern-Beel in Hilter aus. Wie aus der Vorlage hervorgeht, stoße der Hof aufgrund stetig steigender Besucherzahlen an seine Grenzen. Die Betreiber planen daher die Lager- und Beherbergungskapazitäten auszubauen. Zudem ist die Umnutzung einer Lagerhalle zu einer Reithalle vorgesehen sowie die Errichtung eines Betriebsleiterwohnhauses. Auf dem Reiterhof mit Gästehäusern werden der Verwaltung zufolge hauptsächlich Ferienfreizeiten mit Pferden angeboten, für die etwa 230 Pferde auf dem Hof gehalten.

"Der Wunsch des Betreibers ist nicht ganz unproblematisch" Lathens Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber zu den Plänen des Betreiber der Freizeitanlage Junkern-Beel in Hilter

"Der Wunsch des Betreibers ist nicht ganz unproblematisch", teilte SG-Bürgermeister Weber zu Beginn der Beratungen mit. Er begründete dies mit der Lage der Anlage inmitten des Überschwemmungs- sowie Landschaftsschutzgebietes. "Dabei gilt es so manches zu beachten. Viele Vorgespräche wurden bereits geführt. Der Betreiber wartet bereits sehnsüchtig darauf, dass er in die Umsetzung der Pläne gehen kann", so Weber.



Ein Vertreter des begleitenden Planungsbüros IPW aus Wallenhorst erklärte den Ausschussmitgliedern das Verfahren und den aktuellen Stand. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sei ebenfalls abgeschlossen. In Vorbereitung sei aktuell die Vorbereitung der öffentlichen Auslegung und die Ausarbeitung des Plan-Entwurfs. Der Ausschuss beschloss einstimmig die öffentliche Auslegung der Flächennutzungsplanänderung.