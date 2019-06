Niederlangen. Die Spuren der Arbeit des Heimatvereins Niederlangen sind Bürgermeister Hermann Albers zufolge in beiden Ortsteilen der Gemeinde sichtbar. Vor 25 Jahren wurde der Verein gegründet. Ein Festakt zum Jubiläum findet am Mittwoch, 12. Juni, in der Mehrzweckhalle statt.

Wie der Verein in einer Mitteilung ausführt, trafen sich am 15. Juni 1994 unter der Regie vom Vorsitzenden Dr. Hubert Hanekamp und dem damaligen Geschäftsführer des Heimatvereins Aschendorf-Hümmling Karl-Heinz Weber 70 interessierte Heimatfreunde, um die Heimatarbeit in Niederlangen auf ein solides Fundament zu stellen.

Als Gründungsziele seien das Verständnis für eine bodenständige Volkskultur, die Pflege und Entwicklung des Brauchtums, der Erhalt der plattdeutschen Sprache, die Pflege des natürlichen Landschaftsbildes sowie der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Erhalt der heimischen Baudenkmale genannt worden. Derzeit sorgen nach Vereinsangaben 173 Mitglieder sowie zehn aktive und unterschiedliche Arbeitsgruppen dafür, dass die satzungsgemäßen Ziele gepflegt werden.



Ein Hauptziel der Arbeit stelle der Erhalt der heimischen Baudenkmale dar. Noch heute sei man dem ehemaligen Vorsitzenden und Niederlangener Ehrenbürgermeister Heinrich Schwarte dankbar, dass er mit dem Bürgerhaus „Alte Schule“ im Mittelpunkt des Ortes die im Jahr 1836 errichte alte Niederlangener Schule erhalten habe und einer sinnvollen Nutzung zurückführte.

Rund 2000 Besucher jährlich im eingerichteten Puppenmuseum, die regelmäßig mit der Musikschule organisierten Musikveranstaltungen, das in der Region etablierte „Puppencafe“ sowie die sonstigen Veranstaltungen des örtlichen Heimatvereins seien ein Indiz dafür, dass an der richtigen Stelle sinnvoll investiert worden sei und ein Ortsmittelpunkt geschaffen wurde.

Auch die im Jahr 1893 errichte alte Niederlangener Schmiede, die originalgetreu in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bürgerhaus „Alte Schule“ wieder aufgebaut wurde, sei von großer Bedeutung. Hier sorgt die aktive „Schmiedegruppe“ dafür, dass das historische Handwerk mit originalen Handwerksgeräten aus dem 19. Jahrhundert im Ort erhalten bleibt.

Gründungsvorsitzender Hans Albers erinnert zudem an die aktive Anfangsphase und hebt insbesondere die Mitarbeit und Mitgestaltung des Jubiläums „50 Jahre Niederlangen-Siedlung und Oberlangen-Moor“ sowie die heute nach aktiven Arbeitsgruppen im Niederungsbereich des Kapellenmoorgrabens hervor. Hier wird unter Regie der Heimatfreunde Alfons Robbe und Heinz Kampen sowie von Hubert Albers und Heinrich Schwarte seit mehreren Jahrzehnten im Sinne des Natur und Landschaftsschutzes eine Schafherde und eine Herde der vom Aussterben bedrohten deutschen Niederungsrinder mit ehrenamtlichen Einsatz gehalten und versorgt.



Außerdem blickt der Verein auf die organisierten Fahrten nach Berlin und Dresden zurück, die besonders in den Anfangsjahren für Zusammenhalt und Zuspruch im noch jungen Verein gesorgt hätten. Zu nennen sind nach Mitteilung des aktuellen Vereinsvorsitzenden Alfons Robbe auch die seit Jahrzehnten organsierten „Pättkesfahrten“ sowie der Bau und die Pflege des „Hilgenhüskens“ und der Mariengrotte am Prozessionsweg in Niederlangen-Siedlung.

Nicht unerwähnt bleiben dürfe Robben zufolge zudem die Jahresschrift des Vereins „Neerlangen use Heimat“, die seit 1994 vom Verein herausgegeben wird. Dabei habe sich die aktuelle Schriftführerin Ulrike Küppers, die auch maßgeblich das Puppenmuseum mit aufgebaut habe, Verdienste erworben.



Anlässlich des 25-jährigen Vereinsjubiläums findet am Mittwoch, 12. Juni, ab 18:30 Uhr ein Festakt in der Niederlangener Mehrzweckhalle an der Hauptstraße 17 statt, zu dem Mitglieder, Freunde und Ehrengäste eingeladen sind. Musikalisch wird die Veranstaltung vom Kirchenchor Ober-/Niederlangen unter der Leitung des Dirigenten Wilfried Hagemann begleitet.