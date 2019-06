Meppen. Ein neugewählter Vorstand wird die Geschicke der DLRG im Bezirk Emsland für die nächsten drei Jahre leiten. Robert Otten wurde bei der Bezirkstagung in Lathen-Fresenburg einstimmig als Bezirksleiter wiedergewählt.

