lre Niederlangen. Personalprobleme im Unternehmen Synaplast in Niederlangen bereiten dem Geschäftsführer Daniel Schwerhoff Sorgen. Hier mache sich der Fachkräftemangel deutlich bemerkbar, wie er bei einem Besuch des CDU-Generalsekretärs Kai Seefried und Vertretern der örtlichen Politik mitteilte.

„Arbeitsplätze können nicht besetzt werden, da sich keiner bewirbt“, sagte Schwerhoff. Besonders gewerbliche Arbeitnehmer in der Produktion wie Maschinen-und Anlagenführer fehlten der Firma. Momentan seien zwölf Mitarbeiter angestellt, drei bis vier Arbeitsplätze können jedoch noch besetzt werden, so Schwerhoff. Laut Helmut Wilkens, stellvertretender Gemeindedirektor aus Lathen, sei es wichtig, ein entsprechendes Angebot für Jung und Alt, unter anderem die Gewährleistung von festen Arbeitsplätzen, zu bieten. Dadurch könne die Attraktivität des ländlichen Raumes gefördert und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Noch Platz für Gewerbegebiet

Das Unternehmen ist im Lathener Industriepark an der Autobahn 31 angesiedelt. Das gesamte Gewerbegebiet umfasse eine Fläche von rund 30 Hektar, auf der vom südlichen bis östlichen Teil noch Verbreitung möglich sei, so Wilkens. Der im Jahre 2010 gegründete Betrieb nehme eine Gesamtfläche von knapp drei Hektar ein, erklärte Schwerhoff. Gemeinsam mit Betriebsleiter Martin Kröger habe er sich zum Ziel gesetzt, mit einem hohen Qualitätsstandard Kunststoffe zu vermahlen und so der Wiederverwertung zuzuführen.

Kunststoffe mahlen

Bei einer Besichtigung der Produktionshalle erklärte Schwerhoff die unterschiedlichen Prozesse. Beim sogenannten Agglomerieren werden leichte Kunststoffe verdichtet, um ein effektives Schüttgewicht und die angestrebte Rieselfähigkeit zu erzielen. Modernste Analysetechnik beim Vermahlen von Kunststoffen ermögliche eine hohe Qualität der Mahlgüter. Die Wasch- und Trocknungsanlage trenne vermischte Kunststoffe mithilfe der Schwimm-Sink-Technik und trockne diese anschließend. Insbesondere richte sich das Unternehmen an ausgesonderte Kunststoffe, Produktionsabfälle sowie Überkapazitäten von industriellen Nutzern. Diese Produkte bekäme Synaplast hauptsächlich aus Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Letztere nehmen auch einen erheblichen Anteil von 60 Prozent beim Verkauf der wiederverwertbaren Produkte ein, so der Geschäftsführer.

Viel Arbeit sei für Schwerhoff und seinen Kollegen Kröger, die Mitarbeiter in die sensibilisierten Prozesse der hochmodernen, automatisierten Maschinen einzuführen. „Im Großen und Ganzen“ zeigte sich Schwerhoff aber glücklich, besonders der Standort und die „gute Politik“ gefallen ihm.