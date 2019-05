Helmut Wilkens neuer SG-Bürgermeister in Lathen: Das Neue kommt

Lathen. Helmut Wilkens (CDU) ist künftig der neue Mann an der Spitze der Samtgemeinde Lathen. Nun gilt zu beweisen, dass nicht „der Neue“, sondern auch „das Neue“ kommt. Ein Kommentar.

Neues stand ohnehin an in der Samtgemeinde (SG) Lathen. Der noch amtierende SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU) zieht sich aus Altersgründen mit Ablauf der Wahlperiode am 31. Oktober zurück.

Mit Webers Nachfolger Helmut Wilkens (CDU) kommt also nicht nur „das Neue“, sondern auch „der Neue“. So hatte er sich selbst im Wahlkampf verkauft.

Dass Wilkens das Rennen schließlich gemacht hat, war allerdings nicht klar zu erwarten – trotz der großen CDU-Traditionswählerschaft. Denn Kock, der nun im zweiten Anlauf als Samtgemeindebürgermeisterkandidat gescheitert ist, hat dennoch einen deutlichen Rückhalt in der Wählerschaft. Das zeigte sich schon bei der SG-Bürgermeisterwahl 2011 wie auch bei den Gemeinde- und Samtgemeinderatswahlen 2016.

Wilkens ist verglichen mit Kock in der Hinsicht ohne jegliche Erfahrung angetreten und hat sich über den Weg als Verwaltungsmitarbeiter an den politischen Posten herangepirscht. Möge der frische Blick von außen der mitunter vergifteten politischen Landschaft in den Lathener Gremien zugutekommen.

Denn die können eine sachorientierte Politik gut vertragen, insbesondere bei bevorstehenden Projekten. Da wären beispielsweise die Gestaltung des Bahnhofes samt Umfeld oder auch die Nutzung der Transrapid-Teststrecke als europäischer Hyperloop-Forschungsstandort.

Fest steht: Wilkens ist nun gefordert, Versprochenes einzulösen und unter Beweis zu stellen. Also dann: Auf ein Neues!