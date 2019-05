Oberlangen-Moor. Mit nur 89 Wahlberechtigten gehört das Wahllokal am Kienmoorweg in Oberlangen-Moor zu den kleinsten bundesweit. Die Wahlurne steht im zum Partyraum umfunktionierten ehemaligen Schweinestall der Familie Janßen. Ein Ortsbesuch.

Ein Großteil der Dorfbevölkerung hat bereits am Vormittag die Pflicht getan und ihr Kreuzchen gemacht. So bleibt am Nachmittag viel Zeit zum Plausch mit dem Reporter, der sich unangemeldet durch die Tür geschlichen hatte. Die Hausherrin Margret Janßen kredenzt den drei Wahlhelfern (einer davon ist ihr Mann Heiner) frisch gebackenen Erdbeerkuchen mit Sahne, frischer Kaffee und Tee steht bereit. Auf der Küchenzeile, die einst den Eltern von Heiner Janßen gehörte und entsprechend rustikal daherkommt, stehen eine Wurstplatte und frische Brötchen. "Das haben die Wahlhelfer bekommen, die heute Morgen die Schicht erledigt haben", berichtet der 56-Jährige.

Keine öffentliche Alternative in Oberlangen-Moor

Dass in Oberlangen-Moor, der kleinen Ortschaft westlich der Autobahn 31 an der Nord-Süd-Straße gelegen, in Privathäusern gewählt wird, hat Tradition. Es gibt schlichtweg kein Dorfgemeinschaftshaus, Pfarrheim oder Festsaal, wie in manch anderen größeren Dörfern in der Region. Die einzige bekannte öffentliche Einrichtung ist das frühere Emslandlager. Die Baracken dort wurden in den 1950er Jahren tatsächlich als Wahllokal genutzt, berichtet Wahlhelfer Wilhelm Büter (66). Doch die wurden 1958 abgerissen.

Seitdem wanderte das Wahllokal durch die Wohnzimmer der Familien Büter-Grammel, Albers, Rolfes und Boll. Seit 2004 wird im Partyraum der Janßens gewählt. Dass das Wahllokal zu den kleinsten in ganz Deutschland gehört und das kleinste im ganzen Emsland ist, haben die Dorfbewohner 2013 von der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU) erfahren. Die war nach der damaligen Bundestagswahl nach Oberlangen-Moor gekommen, um sich zu bedanken für ein Wahlergebnis von 98,4 Prozent. "Bei so einem Ergebnis werden sogar tiefschwarze Bayern blass", schrieb unsere Zeitung damals.

Ohne das Wahllokal bei der Familie Janßen müssten die Bewohner von Oberlangen-Moor rund acht Kilometer bis Oberlangen-Siedlung oder elf Kilometer bis ins Rathaus der Samtgemeinde Lathen fahren. Längst nicht jeder verfügt über ein Auto. Zwar ist beispielsweise die Ortschaft Erika deutlich näher, die gehört aber zur Stadt Haren. Und seit der Gebietsreform 1973 gehört Oberlangen zur Samtgemeinde (SG) Lathen.

Wahlurne hat rund 60 Jahre auf dem Puckel

Fast ein Museumsstück ist die Wahlurne in Oberlangen-Moor, wo eines der kleinsten Wahllokale Deutschlands (89 Wahlberechtigte) steht. Wahlhelfer Wilhelm Büter weiß, dass diese bereits in den 1950er Jahren eingesetzt wurde, also knapp 60 Jahre auf dem Buckel hat. Weil sie so ansehnlich ist und die Zahl der Wähler mit 70 bis 75 so überschaubar ist, kommt auch nur diese eine Wahlurne zum Einsatz. Obwohl auch in der Samtgemeinde Lathen drei Wahlen (Europa-, Landrats- und Bürgermeisterwahl) durchgeführt werden.



Der Wahlvorsteher des kleinen Wahllokals, Franz Landwehr, hatte am Sonntag gleich mehrere Verpflichtungen. Den Vormittag verbrachte er im Wahllokal, am Nachmittag nahm er als Mitglied des Schützenvereins Haren-Erika am Schützenumzug teil. Zwischendurch musste er noch zum 60. Geburtstag eines Nachbarn, am Abend wurde ausgezählt – was bei der überschaubaren zahl von Wahlberechtigten zügig über die Bühne geht.