Lathen Entscheidungen über den Bau neuer landwirtschaftlicher Ställe in der Samtgemeinde (SG) Lathen will der SG-Bürgermeisterkandidat Ernst Kock (SPD) in Gesprächen mit Betroffenen genau abwägen. Er betont grundsätzlich auch den Anteil Europas an Landwirtschaftspolitik. Das sagte er im Gespräch mit der Spitzenkandidatin der Grünen im Europawahlkampf, Ska Keller.

„Die europäische Ebene ist immens wichtig für mein Ziel, die Landwirtschaft in Lathen so weiterzuentwickeln, dass die Menschen und die Umwelt in unserer Samtgemeinde davon profitieren“, sagte Kock in einer Pressemitteilung des Lathener SPD-Ortsverbandes. Dafür seien verantwortungsvolle Entscheidungen vor Ort ebenso bedeutend, wie die Ausgestaltung der europäischen Landwirtschaftspolitik. Diese mache immerhin etwa 40 Prozent der EU-Ausgaben aus.

Letztlich würden viele Entscheidungen, beispielsweise zum Bau neuer Ställe, in der Kommune getroffen. Derartige Entscheidungen wolle er in Gesprächen mit den Betroffenen genau abwägen, um in Zukunft einen besseren Interessenausgleich zu schaffen.

Für Ska Keller bedeutet eine neue Agrarpolitik in Europa eine Neuausrichtung der bisherigen Förderpolitik in Brüssel. Der nur über den Preis entstehende Konkurrenzdruck in der Landwirtschaft solle gesenkt werden, damit es sich für Landwirte lohnt, vermehrt auf ökologischen Landbau zu setzen. Dies bedeute auch: Förderung von Hecken, Randstreifen und Blühflächen sowie die Verringerung von Pestizid- und Düngemitteleinsatz.

Landwirtschaft an schlechtem Zustand der Ems beteiligt

Laut Keller sei „der Erhalt der Artenvielfalt nicht nur für die Umwelt wichtig, sondern ein direkter Beitrag zur Lebensqualität auf dem Land.“ Die Europäische Umweltagentur habe beispielsweise 2018 festgestellt, dass sowohl die Ems als auch das Grundwasser der Region in einem schlechten Zustand seien. Dazu leisteten auch die Einträge der Landwirtschaft einen Beitrag.

Kock und Keller sind sich einig, dass Pläne wie die in Lathen immer wieder ins Gespräch gebrachte industrielle Gülle-Biogasanlage das falsche Signal setzten. Das Emsland müsse stattdessen in den kommenden Jahren die Weichen stellen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Dazu bräuchte es verantwortungsbewusste Landwirte ebenso wie deren politische Unterstützung – von Europa bis zur Kommune. Diesbezüglich wollen Kock und Keller Kontakt halten.

Mit den Grünen verbindet ihn das gemeinsame Interesse an sauberem Wasser, guten Böden und guter Luft. „Wir müssen auf allen Ebenen gemeinsam daran arbeiten, den Landwirten wieder zu ermöglichen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und gleichzeitig die Umwelt zu schützen“, fasste Kock seine Position in der Mitteilung zusammen.