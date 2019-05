Lathen. Die Hoffnung, die Wissenschaft und Wirtschaft weltweit in die Hyperloop-Technologie hegen, ist immens. Dass nun die Gemeinde Lathen und das Emsland von dieser Technologie profitieren könnten, ist keineswegs Utopie. Ein Kommentar.

Temporibus sed rerum repellendus non. Non quibusdam laboriosam excepturi non. Omnis explicabo voluptas et. Magnam qui itaque nemo corrupti et eos ab libero.