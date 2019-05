Feuer in Lathen-Wahn schnell gelöscht MEC öffnen

Die Feuerwehr Lathen musste zu einem Brand nach Lathen-Wahn ausrücken. Symbolfoto: Michael Gründel

Lathen. In einem Wohnhaus im Lathener Ortsteil Wahn hat am Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr die Vertäfelung in einem Flur gebrannt. Keiner der vier Bewohner wurde verletzt.