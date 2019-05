Hofbesichtigung bei Familienbetrieb in Lathen CC-Editor öffnen

Auf die Gäste des Hoffrühstücks freuen sich (v.l.) Nadine Brinkmann, Annette und Helmut Reiners, Christian Brinkmann und die Söhne Bastian und Felix. Foto: Reiners/Brinkmann

Lathen. Lathen Am Sonntag, 7. Juli 2019, laden die Familien Reiners und Brinkmann in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr ein, ihren gemeinsamen Hof in Lathen zu besichtigen. Motto der Veranstaltung ist „Frühstück sucht Gast“.