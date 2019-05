Lathen. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz hat die Kritik des CDU-Kollegen Bernd Busemann zurück gewiesen, ihre Partei habe eine Entscheidung zu der Petition "Bauen in Lathen-Hilter" verzögert und das Thema zu Wahlkampfzwecken missbraucht.

Der Landtag hatte wie berichtet am Mittwoch die Petition, die Bürger aus Hilter eingebracht hatten, abgelehnt. Gleiches hatte zuvor der Petitionsausschuss einstimmig empfohlen und damit festgestellt, dass die Gemeinde Lathen und der Landkreis Emsland keine Fehler bei der Aufstellung der sogenannten Außenbereichssatzung gemacht haben. Mit ihr schafft die Kommune in der kleinen, 70 Einwohner großen Ortschaft für einige Flächen Baurecht, ansonsten bleibt das Bauen strikt untersagt. Die Petition war bereits 2017 eingebracht worden, die lange Verfahrensdauer hatten Janssen-Kucz und Hanne Modder (SPD) bei einem Ortstermin in Hilter im Februar 2019 kritisiert.

Busemann hatte im Gespräch mit unserer Redaktion darauf hingewiesen, dass die Grünen im Petitionsausschuss mehrfach für eine Vertagung des Themas gesorgt haben. Außerdem hätte Janssen-Kucz und Modder zum Zeitpunkt des Ortstermins wissen müssen, dass die beiden Petitionsausschuss-Mitglieder ihrer Partei bereits 2018 ein Votum gegen die Petition abgegeben hatten.

Defizit bei Transparenz und Bürgernähe?

Das bestreitet Janssen-Kucz nicht, betont aber, es sei "ein normaler Vorgang", dass trotz eines ersten Votums Nachfragen gestellt werden, "wenn einem etwas komisch vorkommt". Das sei man den Petitenten, also Bürgern, schuldig. Janssen-Kucz zufolge habe die Gemeinde und der Landkreis dann auf einen eingereichten "breiten Fragenkatalog" zunächst "fast gar nicht geantwortet". Die Fragen wurden daraufhin noch einmal konkretisiert, deren Beantwortung habe dann "ziemlich lange gedauert".

Trotz der nun festgestellten korrekten Sach- und Rechtslage, die man letztlich anerkannt habe, bleibt die Grünen-Landtagsabgeordneten bei der Feststellung, das die Gemeinde Lathen in Sachen Transparenz und Bürgernähe "ein Defizit habe". Dem CDU-Kollegen Bernd Busemann empfiehlt Janssen-Kucz, in der Sache künftig "die Füße still zu halten, weil er in der Gemeinde eigene Geschäftsbeziehungen unterhält". Welche das sind, sagte sie nicht.