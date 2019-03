asc Ober-/Niederlangen. Neben der Gründung einer neuen Boule-Abteilung haben viele Wahlen und Ehrungen bei der Generalversammlung des SV Langen auf der Tagesordnung gestanden. Rund 100 Mitglieder verfolgten die Sitzung in der Gaststätte Ahlers.

Nach Angaben vom Vorsitzenden Hans Voßkuhl ist auf dem Gelände des Tennisvereins neben dem dritten Tennisplatz eine neue Boule-Anlage mit vier Bahnen erstellt worden. Die Satzungsänderung zur Gründung der neuen Boule-Abteilung erfolgte einstimmig. Der Boule-Sport stellt die mittlerweile siebte Abteilung des Vereins dar. Mit einem Set Boule-Kugeln stattete der Vorstand den neuen Boule-Abteilungsleiter Franz kleine Hillmann aus.

Neuer zweiter Vorsitzender

Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder den Vorsitzenden in seinem Amt. Martin Dröge löst den zweiten Vorsitzenden Heiner Ameln ab und Hermann-Josef Albers nimmt das Amt des dritten Vorsitzenden von Klaus Behrens an. Zum neuen Kassenwart wurde Hennig Terhorst gewählt, der das Amt von Heinz Santen übernimmt. Zu stellvertretenden Kassenwarten wurden Hannes Terhorst und Sebastian Bröring gewählt. Die Aufgaben des Schriftführers werden von Andre Ameln, Christian Santen und Klaus Behrens übernommen. Florian Friedrich ist neuer Abteilungsleiter im Bereich Fußball.

„Das Ziel ist der Aufstieg“

Hermann-Josef Albers berichtete im weiteren Verlauf der Versammlung, dass sich die zweite Herrenfußballmannschaft SV Langen/Neulangen derzeit an der Tabellenspitze befindet. „Das Ziel ist der Aufstieg“, so Albers. In drei Herrenfußballmannschaften sind nach seinen Worten derzeit 43 Spieler aktiv.

Die Tennisabteilung habe derzeit zehn Mannschaften (sechs Jugend- und vier Erwachsene-Mannschaften) gemeldet. Neu hinzugekommen sei eine Herren-40-Mannschaft, teilte Vorsitzender Karlheinz Pleus vom TC Langen mit. Im Jugendbereich des Tennisvereins würden derzeit über 50 Kinder trainiert. Alfons Hebbelmann von der Tischtennis-Abteilung berichtete von aktuell sechs gemeldeten Mannschaften.

Leichtathleten „in vielen großen Städten“

Die Leichtathletik-Abteilung bereist nach Mitteilung von Arjan van der Steege viele große Städte, um dort an Marathonläufen teilzunehmen. So sei man unter anderem in Hamburg, Hannover, Liverpool und Berlin an den Start gegangen. Mareike Schulte von der Fitness-Abteilung informierte indes über neu angeschaffte Laufbänder.

Eine Ehrennadel sowie eine Urkunde erhielten für eine 50-jährige Mitgliedschaft Hermann Albers, Franz Hebbelmann und Dieter Husmann. Für 40 Jahre im Sportverein erhielt Hans Plagge sowie für 25 Jahre Hans-Bernd Kampen und Mechthild Kleemann eine Urkunde. Heinz Kampen ist für 40 Jahre und Heinz Santen für 30 Jahre Vorstandsarbeit beim SV Langen ausgezeichnet worden.

Langjährige Vorstandsmitglieder geehrt

Kampen war von 1979 bis 1983 Betreuer der zweiten Herrenfußballmannschaft. Von 1983 bis 1995 hatte er das Amt des zweiten Vorsitzenden inne und von 1987 bis 1999 fungierte er als Leichtathletik-Obmann. Zudem war er von 1995 bis 1997 erneut Betreuer der zweiten Herrenfußballmannschaft und seit 1995 leistet er Dienste als Platzwart und Kassierer.

Santen war ab 1989 für die Kasse des Vereins als erster oder zweiter Kassenwart zuständig. Zudem folgten in den Jahren 1991 bis 2012 verschiedene Betreueraufgaben. Weiterhin gehört er seit 1995 dem Fachgremium „Sportwoche“ an. Weitere Projekte an denen sich Santen engagiert seien die Erstellung des SV Langen-Veranstaltungskalenders und die Organisation von Blutspendeterminen.