Über den Fortgang der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten in der Erna-de-Vries-Schule informierte Schulleiter Ralf Haustein (r.) Vertreter aus Politik und Verwaltung, darunter auch Helmut Wilkens (l.), bei einem Baustellenrundgang im November 2018. Foto: Gerd Schade

Lathen. „Der Neue. Bürgernah“ – mit dieser Botschaft zieht der CDU-Kandidat für die Wahl des hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeisters in Lathen, Helmut Wilkens, in den Kampf. Wie er Lathen für die langfristige Zukunft strategisch rüsten will, machte Wilkens bei einem "offenen Bürgerstammtisch" deutlich. Dabei wurde auch Kritik am Mitbewerber laut.