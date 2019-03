Lathen. Die Bauarbeiten für das politisch umstrittene Kulturzentrum in Lathen liegen im Zeitplan. Das teilte Bürgermeisterin Luise Redenius-Heber beim „offenen Bürgerstammtisch“ des CDU-Ortsverbandes mit.

Demnach sollen die Arbeiten inklusive Gestaltung der Außenanlagen bis Mitte August abgeschlossen sein. Ziel sei es, das Kulturzentrum zur Kirmes Ende August erstmals zu nutzen. Wie Redenius-Heber während der Versammlung vor rund 30 Zuhörern am Dienstagabend in der Gaststätte "Piepen Jan" weiter ausführte, solle dies im Zuge einer After-Work-Party mit Livemusik zum Auftakt der Kirmes am Freitagabend, 30. August, geschehen. „Das ist aber noch nicht die offizielle Eröffnung“, betonte die Bürgermeisterin. Parallel zum Bauzeitenplan laufe das Veranstaltungsmanagement. Redenius-Heber deutete überdies an, dass das Kulturzentrum möglicherweise einen anderen Namen erhalte.



Machbarkeitsstudie für Hallenbad

Was die Machbarkeitsstudie für ein geplantes Hallenbad in Lathen betrifft, teilte die Bürgermeisterin mit, dass die Fördermittel für die Expertise inzwischen zugesagt seien. „Wenn die Untersuchung vorliegt, werden wir sehen, ob wir uns ein Hallenbad leisten können“, sagte Redenius-Heber. Bis dahin werde es aber noch mehrere Monate dauern. Zudem sei mit dem Untersuchungsergebnis keine Bauzusage verbunden. Die Bürgermeisterin verhehlte nicht, „dass wir uns wegen der Folgekosten für einen Badbetrieb Sorgen machen“. Für den Schulsport und die in Lathen sehr aktive DLRG-Ortsgruppe wäre ein Hallenbad eine Bereicherung, hieß es vonseiten der Versammlungsteilnehmer.