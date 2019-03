Lathen. Die Lathener Interessengemeinschaft "MiLa" bietet ab Mittwoch, 27. März, einen Mittagstisch für Alleinstehende und Senioren im Haus der Seniorenbetreuung Lathen an.

"Es wurde vom Landkreis angeregt, das in Lathen einzurichten", sagte Heinz Niehaus, der neben Magda Vogelpohl Ansprechpartner für die Anmeldung ist. Die Gruppe "MiLa – Mittagstisch für Alleinstehende und Senioren" habe sich schließlich zusammengefunden, nachdem es erste Überlegungen bereits im Frühjahr 2018 gegeben habe. Ihr Motto: "Gemeinsam is(s)t man nicht allein". Auch der passende Ort ist nach längerer Suche nun mit einem Raum des Vereins Seniorenbetreuung Lathen gefunden.

Der Lieferant für das Essen kann, so Niehaus, frei gewählt werden. "Wir möchten mit dem Haus St. Marien anfangen", das bereits weitere Einrichtungen in Lathen versorgt. Möglich wäre es, auch Essen von einem Restaurant zu bestellen.

"Die Alleinstehenden sollen nicht alleine essen", sagte Niehaus zur Motivation, den monatlichen Mittagstisch einzurichten. "Es geht darum, unter Menschen zu sein", sagte Kerstin Knoll vom Seniorenstützpunkt des Landkreises. "Daraus kann sich so viel entwickeln." Allerdings, so Knoll weiter, dürften auch Ehepaare an den Treffen teilnehmen. "Es sind alle eingeladen, die nicht alleine essen wollen."

Unklar ist derzeit noch die Trägerschaft der Veranstaltung. "In fast allen Fällen steht die Kommune dahinter", sagte Knoll. In Sögel gebe es die Freiwilligenagentur, die als einzige Aufgabe ein monatliches Frühstück für Senioren anbiete. Ein Träger sei hilfreich für das versicherungsrechtliche Dach.

Wer an dem Mittagstisch teilnehmen möchte, kann sich in der Woche vom 18. März bis 25. März in der Zeit von 10 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 05933 8088 (Seniorenstützpunkt) anmelden. Das Essen findet statt in der Hermann-Löns-Straße 2 im Haus der Seniorenbetreuung und kostet 6 Euro. Das Treffen ist ab 11.30 Uhr, gegessen wird um 12 Uhr.