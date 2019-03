Lathen. Eine ungemütliche Woche hat Familie Diekmann aus Lathen hinter sich. Weil ein ehemaliger Hausbewohner seine Gasrechnungen nicht bezahlt hat, wurde auch ihnen der Hahn zugedreht. Der Energieversorger handelte rechtlich einwandfrei, doch die Diekmanns erzürnt, wie mit ihnen umgegangen wurde.

Jens und Ulrike Diekmann sind bedient: Für vier Tage mussten sie in ihrer Wohnung an der Lathener Hauptstraße ohne Gas auskommen und konnten somit nicht heizen. Die Schuld hierfür trugen nicht sie: „Wir haben immer alles bezahlt. Nur für den ehemaligen Mieter im zweiten Obergeschoss gab es offene Forderungen“, erklärt Ulrike Diekmann. Am Montag dann kam ein vom zuständigen Versorgungsunternehmen EWE beauftragter Gasmonteur und drehte der seit Oktober nicht bewohnten Wohnung den Hahn zu.

„Da kann man der EWE keinen Vorwurf machen, das Abklemmen war korrekt“, sagt Jens Diekmann. Das Problem: Am Gasanschluss, den das Unternehmen von der Versorgung abtrennte, hingen neben der Wohnung im zweiten Obergeschoss auch die Wohnräume der Familie Diekmann in der ersten Etage. Einzig im Erdgeschoss, wo Jens Diekmann eine Firma für Maler- und Fußbodenarbeiten betreibt, konnte weiterhin geheizt werden.

EWE handelt vertragsgemäß

Dietmar Bücker, Pressesprecher der EWE, erklärt auf Nachfrage: „Wir hatten einen Vertragspartner, der Ausstände im dreistelligen Bereich hinterlassen hat. Und wenn der Vertragspartner nicht zahlt, dann wird die Versorgung irgendwann gesperrt.“ Herr Diekmann sei nicht der Vertragspartner gewesen. „Es ist natürlich bedauerlich für den Mieter, der dann am Ende darunter leidet“, meint Bücker. Die EWE habe jedoch gemäß ihrer vertraglichen Vereinbarungen gehandelt.

Das sieht die Familie Diekmann ein. Nicht einverstanden sind sie hingegen mit der Art und Weise, wie das Versorgungsunternehmen mit ihnen umgegangen sei. „Wir haben uns natürlich bei der EWE beschwert, als unsere Wohnung kalt war. Und dann ging es los: Der Service verweist auf den Vertrieb, der Vertrieb verweist auf EWE-Netz und EWE-Netz sagt uns, dass man nur das ausführende Unternehmen sei“, beklagt Ulrike Diekmann, die von etwa 50 Anrufen spricht, die man getätigt habe.

Hauseigentümerin springt ein

„Unsere siebenjährige Tochter ist herzkrank und ich bin an Krebs erkrankt. Wir sind auf die Wärme angewiesen“, erläutert sie. Man sei mit einer ärztlichen Stellungnahme zu den EWE-Servicestellen nach Haselünne und Meppen gefahren, um den Bedarf zu verdeutlichen. „Wir haben sogar angeboten, dass wir die ausstehenden Kosten übernehmen, wenn dann die Gasversorgung wieder läuft“, so Ulrike Diekmann.

Solche Vorschläge und Anfragen seien keine Seltenheit, sagt Bücker. Jedoch könne man sie nicht umsetzen. „Da geht es ganz einfach um Datenschutz, wir dürfen die Schulden unseres Vertragspartners nicht offenbaren“, erklärt er.

Im Fall von Familie Diekmann löste sich das Gas-Problem am Freitagmittag: „Die Hauseigentümerin ist als neue Vertragspartnerin eingesprungen und beginnt daher praktisch bei Null“, so Bücker. Jens und Ulrike Diekmann bekamen zur Freischaltung also ein zweites Mal Besuch vom beauftragten Monteur. Diesmal hoffen sie im Nachgang auf weniger Stress und mehr Wärme.