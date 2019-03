Fresenburg. Knapp 20 Jahre sind Rolf Kohnen und Heiner Schwering jeweils als Offiziere des Schützenvereins Düthe-Fresenburg im Einsatz gewesen. Jetzt wurden sie während der Generalversammlung aus ihren Ämtern verabschiedet.

Die beiden scheidenden Offiziere wurden für ihr stetes Engagement im Verein mit einer Urkunde, einem Orden und einem Präsent geehrt. Kohnen übte seit dem Jahr 1999 den Posten des Fahnenoffiziers aus. Schwering fungierte 18 Jahre als Offizier. Zu neuen Fahnenoffizier wurde Wilhelm Waterloh junior gewählt. Holger Kremer übernimmt das Amt des Offiziers.

Vorsitzender Bernhard Germer informierte die Mitglieder über ein Kaiserschießen aller Schützenvereine in der Samtgemeinde Lathen, das alle fünf Jahre stattfinden soll. Als Termin für das nächste Schießen ist der zweite Samstag im September 2020 in Melstrup angesetzt.

Darüber hinaus wies Germer auf die Homepage des Schützenvereins Düthe-Fresenburg hin, die über Aktuelles und Termine des Vereins informiert. Ferner teilte der Vorsitzende mit, dass der Schützenverein der Marketing- und Touristikgenossenschaft (MuT) Lathen beigetreten ist.

Das Ausschießen der Vereinsmeisterschaft zählte laut Germer im vergangenen Jahr zu einem der Höhepunkte. Während der Generalversammlung wurden die besten Schützen ausgezeichnet. Oliver Grummel in der Altersgruppe I (18 bis 40Jahre), Wolfgang Mai in der Altersgruppe II (41 bis 55 Jahre) und Helmut Krallmann in der Altersgruppe III (älter als 56 Jahre) ragten mit ihren Ergebnissen hervor und nahmen die Vereinsmeisterschaft entgegen. Den Titel der Vereinsmeisterin 2018 trägt Ger Pakker.

In seinem Jahresrückblick erinnerte der Vorsitzende an die 25-jährige musikalische Begleitung der Schützenfestkapelle Wippingen bei den Umzügen während des Schützenfestes sowie an Veranstaltungen wie das Preisschießen, dem Antreten bei den auswärtigen Schützenfesten in Sustrum, Melstrup und Lathen, das eigene Schützenfest, einen Seniorennachmittag, einer Ladies Night sowie das Preisschießen in Kathen.

Guido Skade, Leiter des Kinderschützenfestes, berichtete über „das hervorragend gelaufene Preis – und Kinderkönigswerfen“ auf dem Schützenfest. Die Würde des Kinderkönigs und der Kinderkönigin erhielten Jonas Münster und Julia Kanne. Skade dankte allen Sponsoren, durch deren Unterstützung die Preise für die Kinder organisiert werden konnten. „Ich danke allen, die sich ehrenamtlich für den Schützenverein einsetzen. Ich bin stolz auf jedes Mitglied“, betonte Vorsitzender Germer.

Bei den Wahlen wurden Hermann Ahrens und Reinhard Hilling einstimmig in den erweiterten Vorstand wiedergewählt. Wilhelm Schwering, Hermann Lammers sowie Jürgen Münster bleiben ihren Ämtern als Offiziere treu. Die Kasse wird im kommenden Jahr wieder von Peter Brand, Stefan Kulas und Andreas Watermann geprüft.