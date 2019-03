Lathen. Wenn am 26. Mai 2019 in der Samtgemeinde (SG) Lathen ein neuer Bürgermeister gewählt wird, will der gemeinsame Kandidat von SPD und Grünen, Ernst Kock, natürlich gewinnen – und mit Beginn seiner Amtszeit auf dem Chefsessel im Rathaus einiges anders machen.

Von seinem Mitbewerber Helmut Wilkens (CDU) und dem gegenwärtigen Führungsstil in der SG grenzt sich der Sozialdemokrat klar ab.

„Ich verkörpere einen Neuanfang für die Samtgemeinde“, sagt Kock. Wilkens hingegen sei ein Mann, den der Verwaltungsvorstand „gewogen und für gut befunden hat, als er ihn einstellte. Damit steht er für die Fortsetzung der jetzigen Verwaltungsarbeit“. Wilkens ist derzeit Kämmerer der SG.

Kollegial, offen, ehrlich

„Meine Schwerpunkte liegen im gerechten Ausgleich verschiedener Interessen“, betont Kock. Der 59-jährige Bauingenieur beschreibt sich als kollegial, offen für neue Vorschläge und ehrlich im Umgang mit Mitarbeitern – so wie als Leiter der Kreisstraßenmeisterei Papenburg in Aschendorf, die Kock seit 1990 leitet. Der erfahrene SPD-Kommunalpolitiker (seit 2001) verspricht, alle Ratsfraktionen gleichberechtigt zu behandeln. Er müsse mit allen Ratsleuten offen, ehrlich und zielgerichtet kommunizieren, wenn er seine Vorhaben zum Wohle der SG durchsetzen wolle.

Kritik an derzeitigem Führungsstil

Mit deutlicher Kritik an der derzeitigen Vorgehensweise der Verwaltungsspitze spart der Bewerber nicht. So sei der Führungsstil von Amtsinhaber Karl-Heinz Weber (CDU), gegen den Kock bei der SG-Bürgermeisterwahl 2011 verlor und der nun nicht wieder kandidiert, „ganz und gar nicht“ seine Art, erklärt Kock. „Ein offener und gleichberechtigter, auf Augenhöhe geführter Diskurs führt zu neuen Erkenntnissen und Einsichten“, so der 59-Jährige.

Praxis soll auf den Prüfstand

Nach Kocks Auffassung muss zudem in der Verwaltung die laufende Praxis auf den Prüfstand gestellt werden – gegebenenfalls mithilfe externen Sachverstandes. „Ich möchte den Bürgern zeigen, was ich übernehme. So können sie später richten, ob ich es verbessert habe. Wir werden uns an unseren eigenen Maßstäben messen lassen und so weit es die Gesetze erlauben Transparenz im Rathaus herstellen.“ Den Bürgern solle ein glaubwürdiges Gesprächsformat angeboten werden, „dass nicht nach Pseudo-Beteiligung aussieht oder den Eindruck erweckt, hier müsse nur ein Pflichtübung absolviert werden.“

"Ich kann allen die Hand geben"

Gegen den Eindruck von Beobachtern, die politische Atmosphäre in Rat und SG-Rat sei angesichts der Diskussionskultur zeitweise „vergiftet“, verwahrt sich Kock. Das Gegenteil sei der Fall. Die Sitzungen seien geprägt von einem seriösen und „manchmal freundlichen“ Austausch zwischen den Ratsleuten. „Ich kann allen die Hand geben“, betont Kock. Wichtig sei die Transparenz von Entscheidungsprozessen und die gleichberechtigte Anteilnahme aller Ratsleute. Die oppositionelle SPD/Grüne-Gruppe habe zum Beispiel die Transparenzinitiative gestartet und erfolgreich umgesetzt. „Die Bürger wissen, wofür wir stehen.“

"Schmankerl" zum Haushalt

Als „Schmankerl“ hatte Kock in der vergangenen SG-Ratssitzung die volle Zustimmung von SPD und Grünen zum Etat 2019 bezeichnet. Durch das dadurch möglich gewordene einstimmige Votum sei es ihm möglich, die Amtsgeschäfte im Herbst auf Grundlage eines Haushaltsplanes zu starten, hinter dem der ganze SG-Rat steht.