Sustrum-Moor. Am 15. September veranstaltet der Schützenverein Sustrumermoor erstmalig ein Kaiserschießen, an dem alle ehemaligen Könige der Vereinsgeschichte teilnehmen können. „Geschossen wird auf einen Adler mit Armbrust“, berichtete Vorsitzender Martin Focks während der Generalversammlung.

Darüber hinaus informierte Focks über die Erneuerung des Multifunktionsplatzes am Schützenhaus. Mitglieder des Vereins gestalteten nach seinen Worten in 120 ehrenamtlichen Arbeitsstunden mit dem Anlegen eines neuen Beetes den Platz.

Die Wahlen des Vereins ergaben während der Sitzung keine Änderungen. Ansgar Wollschläger, Jens Wessendorf und Thorsten Boven verbleiben weitere vier Jahre in ihren Ämtern. In seinem Jahresrückblick erinnerte Wollschläger an das Schnüreschießen, die Vereinsmeisterschaft, das Antreten bei den auswärtigen Vereinen in Sustrum, Neusustrum und Neulangen sowie an das eigene Schützenfest, das wie in den Jahren zuvor gut besucht wurde.

Bei den Vereinsmeisterschaften in der Kategorie „Ü40“ holte sich Ratgar Bromisch Gold, gefolgt von Gerhard Stevens mit Silber und Heinz Theisling mit Bronze. In der Kategorie „U40“ gewann Oliver Focks vor Jonas Volkmer und Kevin Zumdohme. Marc Wösten landete beim Plakettenschießen auf dem ersten Platz und verwies Jonas Volkmer und Torsten Focks auf die folgenden Ränge. Den Titel des „Tuffelkönigs 2018“ sicherte sich Heinrich Eiken. Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften finden dem Vorsitzenden zufolge am 8. März statt.