Lathen. Einstimmig hat der Rat der Samtgemeinde (SG) Lathen seinen Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Das Gesamtinvestitionsvolumen umfasst knapp 1,4 Millionen Euro. Das Geld soll vor allem in die Gestaltung des Umfeldes der Erna-de-Vries-Schule, den weiteren Breitbandausbau, die Abwasserbeseitigung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen gesteckt werden.

SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber sprach wie auch Kämmerer Helmut Wilkens von einem grundsoliden Zahlenwerk, in dem sich die gute Entwicklung der SG der vergangenen Jahre widerspiegele. „Das ist ein Haushalt, der sich sehen lassen kann und der Akzente setzt“, betonte Weber.



Das beste Ergebnis aller Zeiten

Die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden sei erneut gestiegen und habe mit knapp 9 Millionen Euro das beste Ergebnis aller Zeiten erzielt. Es sei aber auch weiterhin „noch jede Menge Luft nach oben“, meinte Weber im Hinblick auf ein emslandweites Ranking aller 19 kommunalen Einheiten im Emsland. Dort sei die SG zuletzt immerhin auf Platz 14 geklettert.

Digitalisierung an Schulen geht weiter

Den Schwerpunkt bilden weitere Investitionen in den Schulstandort Lathen. So ist der größte Einzelposten auf der Liste (377 000 Euro) für den Bereich Schulen vorgesehen. Davon sind allein 218 000 Euro für die Außengestaltung (Pausenhöfe) der Erna-de-Vries-Schule eingeplant. „Außerdem werden wir die Digitalisierung an den Schulen weiter vorantreiben“, erklärte Wilkens im Hinblick auf die weitere Ausstattung von Klassenräumen der Schulen in der SG mit Smartboards.

Barrierefreie Bushaltestellen

346 500 Euro umfasst das Volumen für den Bereich Straßen, Straßenbeleuchtung und Bushaltestellen. Saniert beziehungsweise barrierefrei gestaltet werden sollen Haltestellen in Fresenburg (Dorfplatz), Kathen-Frackel (Dorfplatz), Niederlangen (Mehrzweckhalle/ Fahrtrichtungen Lathen und A 31), Niederlangen-Siedlung (Fahrtrichtungen Lathen und Hasselbrock), Oberlangen (Dorfplatz) sowie Oberlangen-Moor. Für den Breitbandausbau sind 214 500 Euro vorgesehen. „Die mobile Versorgung muss verbessert werden. Da bleibt noch viel zu tun“, sagte Weber. Der Ausbau der Abwasserbeseitigung schlägt derweil mit 270 000 Euro zu Buche.

Notstromaggregat fürs Rathaus

Kämmerer Wilkens lenkte den Blick überdies auf vergleichsweise kleinere Investitionen wie die Anschaffung eines Notstromaggregates für das Lathener Rathaus (32 500 Euro) und die Ausstattung der Feuerwehren (knapp 32 000 Euro).

Wilkens sieht die SG „recht gut aufgestellt“. Das zeige nicht nur die steigende Einwohnerzahl, die seit 2006 von knapp 11 000 auf annähernd 11 600 (2017) gestiegen sei. In den vergangenen Jahren habe die SG zudem rund vier Millionen Euro in ihre Infrastruktur investiert.

"Schulden sind kein Teufelszeug"

Ein Teil der Investitionskosten für 2019 muss Wilkens zufolge über Kredite finanziert werden. „Schulden sind kein Teufelszeug, wenn man mit Bedacht damit umgehen kann“, sagte der Kämmerer.

Hier legte jedoch Ernst Kock von der SPD/Grünen-Gruppe den Finger in die Wunde. Ein Schuldenstand, der sich zum Jahresende voraussichtlich bei knapp 7,4 Millionen Euro und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 638 Euro einpendeln werde, müssten Mahnung sein, um die Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Die aktuell geplanten Investitionen seien aber richtig und wichtig. Wie Kock weiter ausführte, bekenne sich die Gruppe zum Modell der SG, sie halte das gegenwärtige Finanzumlagemodell aber nicht für „in Stein gemeißelt“.

Bei Kitas und Krippen "top aufgestellt"

Heinz-Hermann Hoppe (CDU) lenkte den Blick indes auf die aus Sicht seiner Fraktion erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre. Die positive Entwicklung der Einwohnerzahlen führte er unter anderem auf die „massiven Investitionen“ in den Schulstandort inklusive frühzeitiger digitaler Ausstattung zurück. Auch bei Kitas und Krippen sei die SG top aufgestellt. „Wir haben überall in der Samtgemeinde für alle Kinder eine supergute Betreuung“, sagte Hoppe. Die Feuerwehren seien ebenfalls bestens ausgestattet, und beim Breitbandausbau „dürfen wir keine Mitgliedsgemeinde hängen lassen“.