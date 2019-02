Niederlangen. Bei einem Unfall auf der Sustrumer Straße in Niederlangen sind am Montagmorgen drei Personen verletzt worden, eine 44-Jährige und ein fünfjähriges Kind mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte die 44-Jährige, die auf der Haferkampstraße unterwegs war, nach rechts auf die Sustrumer Straße in Richtung Niederlangen abbiegen. Dabei übersah sie das Auto eines 29-jährigen Mannes, der die Sustrumer Straße in Richtung Sustrum befuhr und gerade dabei war, ein anderes Fahrzeug zu überholen.

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 44-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ein fünfjähriges Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Der 29-jährige Mann aus Renkenberge wurde ebenfalls leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird von den Beamten auf etwa 6500 Euro geschätzt.