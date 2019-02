Lathen. Die Nahwärmegenossenschaft Emstal in Lathen hat eine neue Preisstruktur und eine neue Preisanpassungsklausel bekanntgegeben. Die Änderungen gelten ab Juni 2019, werden aber erst zum Jahresbeginn 2020 tatsächlich umgesetzt.

Künftig zahlen Abnehmer der Heizwärme, die in dem Heizkraftwerk nahe der B70 erzeugt wird und über Rohre in die Haushalte fließt, je Kilowattstunde 7,351 Cent inklusive Umsatzsteuer (netto: 6,178 Cent), bisher waren es 6,37 Cent (5,350 Cent). Die neue Preisstruktur gilt zwar ab dem 1. Juni 2019, den Kunden werden die neuen Preise aber erst ab dem 1. Januar 2020 in Rechnung gestellt, teilte Marion Martina von der Nahwärmegenossenschaft auf Anfrage mit. Dieses Entgegenkommen an die Abnehmer war bei der Mitgliederversammlung im November 2018 beschlossen worden und soll ein Dankeschön sein für das Mittragen mehrerer Veränderungen in den vergangenen Jahren. "An diese Zusage halten wir uns natürlich", so Martina.

Ebenso gilt künftig eine sogenannte Preisanpassungsklausel. Die sieht vor, dass die Preise künftig jährlich zum 31. Dezember überprüft und angepasst werden, sofern sich die Parameter Holzpreis, Löhne und "Wärmemarktelement" (Verbraucherpreisindex für Heizwärme aus Gas, Öl oder anderen Brennstoffen) verändert. "Dadurch kann es zu einer Erhöhung, oder auch eine Senkung der Preise kommen", heißt es in der Bekanntmachung. "Preisanpassungsklauseln unterliegen klaren gesetzlichen Vorgaben, die zu berücksichtigen sind. Unsere Preisanpassungsklausel wurde von einer namhaften Wirtschaftprüfungsgesellschaft unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren erarbeitet", betont Martina, die darauf hinweist: "Unser Unternehmen ist auf einem guten Weg."

Überarbeitet wurden auch die technischen Anschlussbedingungen für die Nahwärmeversorgung und weitere Versorgungsbedingungen. Diese sind auf der Internetseite der Genossenschaft unter www.energie-emstal.de einsehbar.