Lathen. Der rund um die Erna-de-Vries-Schule in Lathen geplante Pfad soll touristisch erschlossen werden. Dafür will die Gemeinde Fördergelder beantragen. Ein erster Antrag scheiterte, einem zweiten haben die Bau- und Umweltausschüsse der Gemeinde und Samtgemeinde zugestimmt – allerdings mit Gegenwind der SPD/Grüne-Gruppe.

Zunächst hatte die Samtgemeinde (SG) Lathen einen Förderantrag beim zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung gestellt, wie Bauamtsleiter Manuel Buchwald in der Sitzung vortrug. Nach einer Vorprüfung der Behörde stellte sich allerdings heraus: Maßnahmen, die einen direkten Bezug zum Schulhof haben, können nicht über das ZILE-Programm "Ländlicher Tourismus" gefördert werden. ZILE steht für "Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung". Das Geld wird vom Land vergeben, kommt aber vom Bund und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Wegen des Schulhofbezuges müsse nun eine Abgrenzung zwischen der Gestaltung des Schulumfeldes und der Erschließung eines Freizeit- und Erlebnispfades erfolgen.

Anfang Februar hatte die Gemeinde in einer Bürgerversammlung über die Pläne zur Schulumfeldgestaltung informiert. Demnach sollen entlang des Weges Infotafeln aufgestellt werden, die über die Geschichte Erna de Vries informieren, nach der die Schule benannt ist. Der Weg erhält außerdem eine Anbindung an den Emsradweg, ebenso an das Freibad, den dort geplanten Mehrgenerationenspielplatz und eine Bühne auf dem Pausenhof, wie Buchwald weiter sagte. Dies wertet die Verwaltung als eine Aufwertung des touristischen Angebots. In der Versammlung hatten Lehrer, die überwiegend zur Besuchergruppe gehörten, den Verlauf des Weges entlang der Grundschule kritisiert.

Der werde, so SG-Bürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU), nach neuem Plan weiter vom Gebäude weg verlaufen und mit einer Hecke mit Spanndraht abgegrenzt werden. Dazu gebe es eine einvernehmliche Einigung mit den Lehrern. Anita Ludwig (SPD) hatte nach den Ausführungen Buchwalds angekündigt, dass die Fraktion sich enthalten wolle mit der Begründung, dass sie die Meinung der Lehrer noch nicht kennen würde. Bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme der SPD und fünf Ja-Stimmen der CDU wurde die empfehlende Beratung für weitere Gremien positiv beschieden. Demnach soll die Gemeinde statt der Samtgemeinde den Antrag stellen und die Finanzierung sicherstellen. Möglich ist eine Förderung von bis zu 53 Prozent, aber maximal 200.000 Euro.



Auch im Bau- und Umweltausschuss der Samtgemeinde war der Antrag bereits Thema. Nicht förderfähige Bereiche des Areals, so Buchwald, müssen zu 100 Prozent mit Mitteln der SG finanziert werden. Für die frei zugänglichen Fahrradabstellplätze könne eine Förderung über die Energieregion Hümmling gestellt werden. Aus bautechnischen Gründen müssen Arbeiten am Pfad und dem Schulumfeld parallel stattfinden, hieß es weiter. Auch im SG-Ausschuss wurde der Beschluss, den Förderantrag auf die Gemeinde zu übertragen, angenommen – dieses Mal mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen aus der SPD/Grüne-Gruppe.