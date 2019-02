Lathen. Erneut hat das Thema Erweiterung von Tierhaltungsanlagen in der Samtgemeinde Lathen für Diskussionen in einem Gremium gesorgt – dieses Mal im Bau und Umweltausschuss. Für vier Betriebe in Lathen, Renkenberge und Sustrum könnte eine Vergrößerung damit in Betracht kommen.

"Wir sind nach wie vor gegen den Stall", sagte Ernst Kock (SPD) von der SPD/Grüne-Gruppe in der Ausschusssitzung. Auch bemängelte er, dass die Beschlüsse zu allen vier Betrieben in einer Vorlage zusammengefasst waren. So kündigte er die vier Gegenstimmen seiner Gruppe bereits vor der Abstimmung an. Hintergrund ist die Erweiterung eines Landwirtes im Lathener Ortsteil Wahn, der einen Tierhhandel betreibt und zusätzlich Tierhaltung (Rindviehstall) anstrebt, wie Johannes Eversmann vom Planungsbüro IWP aus Wallenhorst erläuterte. Vorhaben zur Vergrößerung waren zuletzt Ende 2018 Thema in Gremien gewesen. Die in der Sitzung beratene Flächennutzungsplanänderung, die außerdem für die Ausweitung zweier Betriebe in Renkenberge (ein Legehennenstall, ein Mastschweinestall) wie auch in Sustrum (Schweinestall) empfehlend beschlossen wurde, hat Einwände aufgrund immissionsschutzrechtlicher Bedenken hervorgebracht. Offen blieb, wie das Unternehmen Amprion zur Planänderung in Sustrum steht. Entsprechende Areale liegen im Gebiet, durch das die alternative Route der Stromtrasse A-Nord verläuft. Wie Eversmann weiter erklärte, laufe derzeit eine weitere Anfrage bei dem Netzbetreiber, weil dieser zuvor keine Stellungnahme eingereicht hatte.

Kock stellte außerdem in Frage, dass die Landwirte Planungssicherheit bekommen – auch mit Blick auf das kostspielige Stellen von Bauanträgen. "Wir sehen hier erhebliche Probleme, dass im Bebauungsplanverfahren einiges nicht genehmigt werden könnte", sagte Kock. Eversmann wie auch Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber (CDU) entgegneten, dass die Landwirte über aktuelle Sachverhalte informiert würden. "Wir gehen nicht ganz blauäugig vor", sagte Weber und betonte: "Wir verschaffen kein Baurecht", sondern die Möglichkeit, einen Bauantrag zu stellen. Und dieser "ist immer ein Risiko".

Johannes-Georg Schubert (CDU) nannte die "pauschale Blockadehaltung" der SPD/Grüne-Gruppe "unerträglich" und sprach sich für die Erweiterung der vier Familienbetriebe aus. Die Landwirte seien gewollt, sagte Klaus Brands (Grüne), "allerdings wollen wir auch die übrige Bevölkerung geschützt haben". Er wiederum bezeichnete die Nähe von Ställen zu Wohnsiedlungen – "das hat die Stellungnahme ergeben" – als "unerträglich". "Wir müssen kritisch mit diesen neuen Anlagen umgehen", sagte Kock. Heute gebe es eine andere Denkweise gegenüber der Zeit, als in 2008/2009 entsprechende Baufenster festgelegt worden seien. "Wir waren uns doch damals alle einig, dass wir industrielle Massentierhaltung eindämmen müssen", sagte Heiner Bojer (CDU). Die seinerzeit geschaffenen Baufenster seien "eine große Einschränkung für die Landwirtschaft", ergänzte Ingo Düttmann (CDU), deren mögliche Ausweitung Simon Reuter (SPD) kritisierte. Eine betriebliche Weiterentwicklung "rechtfertigt nicht immer eine Anpassung der Regeln".