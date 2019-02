58 Unternehmen informieren Schüler in Lathen MEC öffnen

Ausbildungsberufe durch Ausprobieren kennenlernen konnten Schüler aus der achten Ausbildungsbörse an der Erna-de-Vries Schule in Lathen. Foto: Anna Heidtmann

heid Lathen. Auf der Ausbildungsbörse an der Erna-de-Vries-Schule in Lathen haben zahlreiche Jugendliche und ihre Eltern die Möglichkeit genutzt, sich einen Überblick über die vielfältigen Berufswahlmöglichkeiten zu verschaffen und erste Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung wurde von der Oberschule in Kooperation mit der Samtgemeinde Lathen sowie der Marketing- und Tourismusgenossenschaft der Emsgemeinde organisiert.