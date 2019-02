Nahmen beim Radiosender Antenne Niedersachsen in Hannover den Gewinnscheck über 100.000 Euro in Empfang: Torben Röttgers (2.v.l.) und Anna Schulte (3.v.l.) aus Neusustrum. Links und rechts im Bild die Moderatoren der "Moin-Show", Sabrina Ege und Dominik Schollmayer. Foto: Antenne Niedersachsen

Neusustrum/Hannover. Anna Schulte aus Neusustrum und Torben Röttgers aus der Samtgemeinde Lathen, die beim Radiosender Antenne Niedersachsen 100.000 Euro gewinnen haben, durften jetzt in den Redaktionsräumen des Radiosenders in Hannover den offiziellen Gewinnerscheck in Empfang nehmen.