Die Gruppe Smilin‘ Shamrock ist am Sonntag, 17. Februar, zu Gast in den Miniwelten Lathen. Foto: Jürgen Eden

Niederlangen. Das Trio „Smilin‘ Shamrock“ tritt am Sonntag, 17. Februar, ab 15 Uhr in den „Miniwelten Lathen“, einer Playmobil-Dauerausstellung im Gründerzentrum an der Autobahn (A) 31 in Niederlangen, auf. Darauf weisen die Miniwelten in einer Pressemitteilung hin.