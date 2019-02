br Lathen. Höhepunkt der das Feuerwehrfestes der Wehren in der Samtgemeinde Lathen ist die Ernennung des früheren Ortsbrandmeisters Hans Dickmann zum Ehrenbrandmeister gewesen.

Dickmann war vom Samtgemeinderat einstimmig zum Ehrenbrandmeister ernannt worden. Samtgemeindebürgermeister Karl-Heinz Weber überreichte Dickmann die Ernennungsurkunde und wies auf die langjährige Führungsarbeit des Geehrten hin, der mittlerweile 42 Jahre der Feuerwehr angehört.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister und Lathener Ortsbrandmeister Haake und Ortsbrandmeister Bernward Frye (Sustrum) überraschten SG-Bürgermeister Weber nicht nur mit einer Feuerwehr-Jacke, sondern ernannten ihn auch zum Ehrenmitglied der Feuerwehren Lathen und Sustrum. Weber habe bereits ab 1973 beim Landkreis im Rahmen seiner Tätigkeit im Katastrophenschutz die Feuerwehren gefördert. Auch nach dem Wechsel zur Samtgemeinden Lathen und der Übernahme der Ämter als SG-Direktor beziehungsweise SG-Bürgermeister habe er sich stets für die Belange der beiden Ortswehren eingesetzt. Mit etwas Wehmut schaue er auf er auf die lange Zeit der guten Zusammenarbeit mit den Wehren zurück, die mit der Abgabe seines Amtes enden werde, betonte Weber in seinen Dankesworten.

Beim Moorbrand dabei

Wie dem Jahresbericht von Thomas Haake zu entnehmen war, rückte die Feuerwehr Lathen im vergangenen Jahr zu insgesamt 89 Einsätzen aus, darunter 19 Brände, 40 technische Hilfeleistungen und 22 Fehlalarme, verursacht durch Brandmeldeanlagen (BMA). Der Moorbrand auf der WTD führt zu mehreren Einsätzen im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft. Die Sustrumer Kameraden kam auf 23 Einsätze mit 12 Bränden und zehn Hilfeleistungen und einem Fehlalarm. Insgesamt absolvierten die Wehren damit 112 Einsätze. Haake dankte allen Feuerwehrleuten für deren „Rund-um die Uhr“-Bereitschaft und deren Partnern und den Arbeitgebern für das große Verständnis. Ihre Schlagkraft hätten beide Wehren bei der großen Samtgemeindeübung bewiesen. Dankbar sei man der Samtgemeinde, dass nach dem Umbau der Feuerwehrhauses Sustrum jetzt auch das Lathener Haus grundsaniert worden sei. Die Planungen für ein neues Tanklöschfahrzeug seien angelaufen.

Weber bestätigte, dass die Feuerwehren in der Samtgemeinde bestens aufgestellt sind. Die erfolgten baulichen Maßnahmen seien mit einem großen Anteil an Eigenleistungen mitfinanziert worden. Man müsse jetzt den Blick auf die technische Ausstattung der Wehren lenken und auch die Strukturen überprüfen und dabei die Einstufung der Feuerwehr Lathen als Schwerpunkt ins Auge fassen. „Dass unsere Feuerwehren keine Nachwuchssorgen haben, beweist der Investitionsbedarf in Kleiderspinde und Stühle für die Schulungsräume“, sagte Weber schmunzelnd. Auf die aktuellen Themen der Kreis- und Abschnittsfeuerwehr ging Abschnittsleiter und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, Gerd Köbbe, ein. Nach den großen Herausforderungen des trockenen Sommers und dem Moorbrand müsse man sich jetzt verstärkt mit der Neuausrichtung der Gefahrenabwehr bei Einsätzen mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Stoffen (CBRN) befassen.

Neue Herausforderungen

„Es kommen noch große Herausforderungen auf uns zu“, meinte Köbbe und bat die Ortswehren um Unterstützung. Den Feuerwehrleuten Günther Robin und Hans-Josef Hilgefort, die beide 25 Jahr aktiven Dienst leisten, heftete Köbbe das Silberne Ehrenzeichen des Landes Niedersachsen an. Zum Hauptbrandmeister beförderte Weber den stellvertretenden Gemeindebrandmeister Thomas Haake und betonte, dass Haake bereits 1990 in die Feuerwehr eingetreten sei, seit 2006 das Amt ausübe und „ein Garant“ für gute Kameradschaft sei.