Oberlagen. Mit Fragen über Gott haben sich Kinder und Erwachsene bei der Veranstaltung „Wir klären die Checkerfragen“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Laurentius – erzähl doch mal“ in der St. Laurentius-Kirche in Oberlangen auseinandergesetzt.

Andrea Schmees und Nina Dröge hatten die Veranstaltung ins Leben gerufen und gemeinsam mit den Gästen sechs Fragen geklärt. Dabei spielte auch ein Fisch eine Rolle. Schmees wies darauf hin, dass sich auch in der St. Laurentius-Kirche ein Fisch befinde. Also schauten sich alle erst einmal genau um und entdeckten schließlich vorne im Altarraum eine Platte mit einem Fisch. Der Fisch ist ein Zeichen zum Bekenntnis zum Glauben, wie Schmees erklärte.

„In der Kirche gibt es Sitzplätze. Jeder hat freie Platzwahl. Einige Kirchenbesucher sitzen lieber rechts, andere lieber links in einer Bank. Wer nicht mehr gut laufen kann, setzt sich gerne nach vorne und andere stehen ganz hinten in der Kirche“, sagte Nina Dröge. Mit Unterstützung der Erstkommunionkinder wurde errechnet, wie viele Sitzplätze das Gotteshaus in Oberlangen hat. Weiterhin wurden der Priestersitz, die Plätze für die Messdiener, das Taufbecken, das Ambo, das ewige Licht, der Altar sowie der Tabernakel erklärt.

Alle geklärten Fragen wurden von den Helferinnen Maja, Vada und Lena „abgecheckt“. Zum Abschluss wurde noch auf die nächste Veranstaltung „Musik in unserer Kirche“ hingewiesen. Diese Veranstaltung findet am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr in der St. Laurentius-Kirche statt. Der Chorleiter des Kirchenchores St. Laurentius Ober-/Niederlangen, Wilfried Hagemann, hat hierfür ein Programm erarbeitet. Neben dem Kirchenchor sind bei dieser Veranstaltung der Gospelchor Sustrum-Moor, die Gitarrengruppe aus Ober-/Niederlangen und Musiker der Grundschule vertreten.