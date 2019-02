Lathen. Das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel plant im Programm für 2019 mit 110 Veranstaltungen. Auch die Haushaltszahlen dazu wie auch zum nun abgeschlossenen Haushaltsjahr 2017 wurden in der Mitgliederversammlung des Emsländischen Heimatbundes (EHB) in Lathen bekannt gegeben. Dieser gab ebenfalls einen Ausblick.

Neben den 110 Veranstaltungen sind außerdem drei Ausstellungen vorgesehen, wie Museumsdirektor Oliver Fok in der Versammlung des EHB erklärte, der gemeinsam mit dem Landkreis die Trägerschaft des Museums innehat. Unter dem Titel "Weite und Licht" soll vom 3. April bis zum 23. Juni eine Kunstsammlung des NDR gezeigt werden. Werke von Werner Heinze – "Der Blick des Malers" – sind in der Zeit vom 29. Juni bis zum 1. September zu sehen. Eine dritte Ausstellung befasst sich mit Skulpturen von Johanna Beil und Zeichnungen von Ingeborg Dammann-Arndt. "Die feine Form" ist vom 7. September bis zum 31. Oktober angesetzt. Außerdem soll das museumspädagogische Programm überarbeitet und neu aufgelegt werden. Über das Jahr 2019 sind zudem acht Events geplant, beispielsweise das Fest der Sinne mit Pflanzenarzt René Wadas am 15. und 16. Juni und der Kürwettbewerb im Jagdhornblasen am 30. Juni. Das Veranstaltungsprogramm soll ebenfalls ausgeweitet werden, ebenso das Angebot für Senioren.









In einem Rückblick auf 2018 verwies Fok unter anderem auf die Hochzeitsstatistik. 80 Mal haben Paare sich demnach auf Schloss Clemenswerth geehelicht – zwei weniger als 2017. Dort verzeichnete das Emslandmuseum den höchsten Wert seit 2008 (9). Auf der Anlage seien Türen saniert und eine neue Alarmanalge investiert worden. Fok erinnerte an Sonderausstellungen, insbesondere die zum 50-jährigen Jubiläum anlässlich des Kaufs des Schlosses durch den damaligen Landkreis. Sie sei noch immer im Außenbereich zu sehen. Ebenfalls 50 Jahre alt werde das Emslandmuseum im Jahr 2025. Darauf verwies Hermann Bröring, 1. Vorsitzender des EHB, dem die Einrichtung und der Betrieb des Museums obliegen. EHB-Vorstandsmitglied und Landrat Reinhard Winter sagte, dass es dazu ein Konzept mit anderen Museen in Lingen und Meppen geben werde. Aber: "Es wird noch zwei, drei Jahre dauern, bis das Konzept steht".

In das Jahr 2018 ging das Museum mit einem Defizit von rund 7500 Euro. Die Ausgaben lagen mit 470.850 Euro über den Einnahmen von 463.270 Euro. Für das Jahr 2018 kalkuliert das Emslandmuseum einen Fehlbetrag von null. Die Haushaltsrechnungen und -pläne wurden einstimmig angenommen.

Als einen aktuellen Themenschwerpunkte ergänzte Kulturmanager Sebastian Traunmüller den bestehenden Aktionsplan "Zukunft der emsländischen Heimatvereine". Demnach bestehe eine Kooperation mit der Hochschule Lingen, aus der eine Projektarbeit von Studierenden innerhalb eines Semesters entstanden sei. Dabei solle es auch darum gehen, wie die Heimatvereine den Umgang mit sozialen Medien besser umsetzen könnten. Allerdings muss man beachten, so Traunmüller weiter, dass es sich dabei um die Arbeit von Studierenden und "nicht von einer professionellen Agentur" handelt. Es solle demnächst eine Informationsveranstaltung zum Thema angeboten werden.

Weiterer Arbeitsschwerpunkt sei die "Grenzkultur – Immaterielles Kulturerbe im 21. Jahrhundert", die "eigentlich ein Projekt der Emsländischen Landschaft" ist, wie Traunmüller sagte. Der EHB ist einer von vier Trägern der Landschaft. Das Projekt habe 2018 begonnen, Partner sind das Emslandmuseum Lingen, die niederländische Provinz Drenthe und Kunst & Cultuur Drenthe. Es werden rund 30 Kleinprojekte gefördert. Das Programm endet am 31. Dezember. Über das 2018 abgeschlossene Modellprojekt Kubi Regio – kulturelle Bildung im ländlichen Raum – informierte EHB-Geschäftsführer Josef Grave. "Wir möchten das in veränderter Form fortsetzen", sagte er. Das Nachfolgeprojekt trägt den Titel "Cooltur", das sich mit Kinder- und Jugendkultur an Ems und Vechte befassen soll und unter anderem eine Kontaktdatenbank von Gruppen im Emsland beinhalten soll. Grave wurde in der Versammlung von Bröring für seine 25-jährige Mitarbeit als Geschäftsführer des EHB geehrt .

Linda Wilken, Referentin für Plattdeutsch der Emsländischen Landschaft, berichtete von einer Kooperation mit Schulen und der Landesschulbehörde. Das Festival "PlattSatt" rund um plattdeutsche Kulturveranstaltungen in der Grafschaft Bentheim kündigte sie für den Zeitraum vom 18. Oktober bis zum 27. Oktober an. "Für dieses Jahr könnt ihr alle noch mitmachen", appellierte Wilken an die Vereine, sich am Programm zu beteiligen.