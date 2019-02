Lathen. Der lokale Einzelhandel an der Lathener Hauptstraße steht vor vielfältigen Herausforderungen – das ist beim Besuch der Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU) deutlich geworden. Um die Probleme lösen zu können, brauche es kreative Ideen und politische Unterstützung.

Der Einzelhandel an der Lathener Hauptstraße steht vor einer Herausforderung: Es fehlt an Laufkundschaft, und das nicht erst seit gestern. „Durch die Supermärkte in der Großen Straße hat eine Verlagerung in diese Richtung stattgefunden“, erklärt Helmut Wilkens, CDU-Kandidat für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters. „Dieser Prozess ist schon seit Jahren erkennbar und ist uns auch bewusst.“

Der Kampf vor Ort und gegen den Online-Handel

Man müsse den Hut vor den Menschen ziehen, die sich an der Hauptstraße weiterhin durchbeißen, so Wilkens. Die ansässigen Einzelhändler, zumeist mittelständische Familienunternehmen, machen aber vor allem einen anderen Faktor aus, der die Geschäftszahlen trübt: Den schnellen Verkauf über das Internet. „Wir kämpfen eben nicht nur vor Ort, unser größter Konkurrent ist der Online-Handel“, erklärte Regina Lucks, Inhaberin eines Kosmetik- und Wellnessstudios.





Die Bundestagsabgeordnete Connemann hörte sich die Sorgen der Lathener Einzelhändler zusammen mit Wilkens und dessen Wahlkampfteam an. Sie betonte: „Man muss Gründe schaffen, damit ein Kunde hier in Lathen bleibt. Er muss sagen: Ich gehe hier hin, weil es für mich mehr ist als nur einkaufen.“ Lucks sei hier mit ihrem Wellness-Angebot ein Paradebeispiel.

„Virtuelle Gewerbeschau“ als Lösung?

Von Lucks ging auch die spontane Initiative aus, die örtlichen Läden in einer Art „virtueller Gewerbeschau“ im Internet zu präsentieren und zu bewerben. Connemann und Wilkens trugen diese Idee in die umliegenden Geschäfte weiter und stießen zumeist auf offene Ohren. „Wenn so etwas machbar ist, wären wir auf jeden Fall dabei“, meinte etwa Elke Klaßen von Möbel Klaßen. Auch Monika Stubben (Schreib- und Bürobedarf Stubben) zeigte sich angetan: „Bei uns in der Branche wird das schon häufiger gemacht und recht gut angenommen.“





Doch ob eine virtuelle Plattform die Lösung für die strukturellen Probleme des Einzelhandels sein kann? Juwelier Andreas Haasken hat da seine Zweifel: „Ich kenne viele Kollegen, die das versuchen, aber dadurch kaum Geld verdienen. Es muss also schon professionell aufgezogen werden.“ Sowohl Connemann als auch Wilkens versprachen, die Idee weiter im Auge zu behalten.





„Jeder weiß, dass der lokale Einzelhandel Probleme hat. Aber ich glaube nicht, dass jeder realisiert, wie negativ sich das auswirken kann“ Gitta Connemann





Connemann betonte auch: „Wir müssen uns nicht wundern, dass Läden verschwinden, wenn wir sie nicht besuchen und nutzen.“ Man müsse sichtbar machen, dass dies ein Thema sei, das alle betrifft.