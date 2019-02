Lathen. Der Emsländische Heimatbund (EHB) hat für alle angeschlossenen Heimatvereine eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Außerdem hat der EHB einen neuen Vertrag mit der GEMA abgeschlossen. Das Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Überschuss beendet.

"Die VGH ist an uns herangetreten", sagte Verwaltungsleiter Bernd Meyer. Wie es aus einer ausliegenden Information für alle Besucher der Versammlung hervorgeht, deckt die Vereinshaftpflichtversicherung "im Wesentlichen nur Personen- und Sachschäden ab". Eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung aber schütze Vereins- und Verbandsvorstände vor der Haftung für durch ihr Verschulden entstandene Vermögensverluste, heißt es weiter – beispielsweise, "wenn eine Spendenbescheinigung nicht richtig ausgefüllt wurde", so Meyer. Führen diese zum Vermögensschaden beim Spender, greife die entsprechende Haftpflichtversicherung. Weitere Schadenbeispiele sind der fehlerhafte Druck von verbands-/vereinseigenen Zeitschriften oder auch zu wenig abgeführte Steuern über Jahre durch Fehler des Schatzmeisters, für die ein Kredit aufgenommen werden müsste. Die Zinsen würden einen Schaden für den Verein bedeuten.

Versicherung als "Ruhekissen" für alle Vorstandsmitglieder

Die Versicherung ist "ein Ruhekissen für alle, die im Vorstand tätig sind" – solange sie nicht fahrlässig handelten, sagte der 1. Vorsitzende Hermann Bröring. Die Versicherungssumme sei auf maximal 500.000 Euro begrenzt. Die Versicherung kostet rund 2900 Euro im Jahr. Verteilt auf 78 Mitgliedsvereine ergibt sich ein Jahresbeitrag von 37,22 Euro pro Jahr. Gültig wird sie ab dem 1. Mai 2019. Bröring teilte in der Versammlung mit, dass die Vereine den Beitrag nicht selbst entrichten müssten. Die drei Altkreisheimatvereine Aschendorf-Hümmling, Lingener Land und der für den Altkreis Meppen hätten bereits beschlossen, die Kosten dafür aus dem gemeinsamen Topf zu bezahlen.

Sachverständigen zum Thema GEMA einladen

Dem neuen, seit Jahresanfang 2019 geltenden Vertrag mit der GEMA – der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte – habe der EHB bereits zugestimmt, "weil es keine andere Möglichkeit gibt", sagte Meyer. Bröring verwies auf die Sondervereinbarung zum Gesamtvertrag zwischen GEMA und EHB. Sie sieht vor, "dass die Mitgliedsvereine einen 20-prozentigen Gesamtvertragsnachlass erhalten, sofern sie die Meldefristen für öffentliche Veranstaltungen mit Musik einhalten", teilt der EHB mit. So galt der Vertrag bereits im Jahr 2018. Um den Nachlass zu bekommen, "brauchen wir die genaue Anzahl an Veranstaltungen", appellierte Bröring an die anwesenden Vereinsvertreter, diese der GEMA wie auch der EHB mitzuteilen. "Die Vereine wissen oft gar nicht, welche Veranstaltungen GEMA-pflichtig sind", hieß es aus den Reihen der Besucher. Wegen weiterer Unsicherheiten bei Anwesenden in der Versammlung wurde schließlich vereinbart, eine gesonderte Veranstaltung zum Thema mit der Unterstützung eines Sachverständigen anzuberaumen.









Für den Haushalt der EHB für das Abrechnungsjahr 2017 verkündete Schatzmeister Hans Flüteotte einen Bilanzüberschuss von rund 34.000 Euro, der schließlich als Rücklage einlaufen werde. Von den Ausgaben für 2017 in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro entfallen etwa 250.000 Euro auf die Personalkosten für die Verwaltung des EHB. Derselbe Betrag ist für das Jahr 2019 angesetzt. Es soll kein zusätzliches Personal eingestellt werden, und es ist keine Höhergruppierung vorgesehen, geht es weiter aus dem Haushaltsplan hervor. Weitere 800.000 Euro entfallen in 2017 und 2019 jeweils auf die Mitarbeiter des Theaterpädagogischen Zentrums, die aber nur vorschüssig gezahlt und vollständig erstattet werden. Mitarbeiterbeiträge erwartet der EHB für 2019 in Höhe von 340.500 Euro. Wie aus den Erläuterungen hervorgeht, zahlen der Landkreis und die Gemeinden einen Beitrag in Höhe von 50 Cent pro Einwohner. Die Heimatvereine zahlen eine Pauschale von rund 25 Euro.