Lathen. Im Rotationsprinzip werden 13 Schüler der Jahrgangsstufe 9 der Oberschule Lathen in vier örtlichen Unternehmen die dort vorhandenen Berufsfelder erkunden. Das teilten Schule und Unternehmen mit.

Mit diesem Projekt wollen die Beteiligten nach eigenen Angaben die Möglichkeiten, die eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb bietet, im Rahmen der Berufsorientierung den Schüler verdeutlichen. Dazu haben vier Lathener Unternehmen zugesagt, Praktika zur Verfügung zu stellen, an Praxistagen teilzunehmen und den Schülern an drei Vormittagen für eineinhalb Stunden die Aufgabenbereiche und Berufsfelder in den Unternehmen vorzustellen.

Große Bandbreite an Aufgaben in Berufen

In einem ersten Schritt stellten Unternehmensvertreter der Klasse ihre Unternehmen vor. „Wir wollen den Jugendlichen in den drei Vormittagen die Aufgabenbereiche in den jeweiligen Berufen in den Unternehmen vorstellen“, wird Marcus Meier vom Unternehmen Schmees Ladenbau in der Pressemitteilung zitiert. Vom technischen Zeichnen über die Produktion bis zur Programmierung der CNC-Maschinen sollen die Schüler einen Einblick in den Beruf des Tischlers erhalten. „Oftmals sind die Jugendlichen überrascht, dass sich das Berufsbild gar nicht mit ihrer Vorstellung deckt“, sagt Meier.

Auch Gerd Thünemann vom Busunternehmen Thünemann setzt auf die Berufsorientierung. „Bei uns lernen die Jugendlichen die Vielfalt der technischen und handwerklichen Berufe in unserer Kfz-Werkstatt kennen“, so Thünemann. Hier werden die Schüler zum Beispiel einen Motor auseinandernehmen und wieder zusammensetzen.

Chancen für die Zukunft

„Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern eine umfangreiche Berufsorientierung bieten“, sagt Schulleiter Ralf Haustein. Vor allem sollen sie erkennen, welche Chancen für die Zukunft eine technische und handwerkliche Ausbildung bietet. Er dankte den Unternehmen Schmees Ladenbau, Thünemann, TG Stahltechnik und Sanen Pieper für die Teilnahme an dem Projekt.

Für Marcus Meier ist die Teilnahme an dem Projekt sehr wichtig. „Wir müssen den Schülerinnen und Schülern verdeutlichen, dass es auch in Lathen Unternehmen gibt, bei denen man Karriere machen kann“, so Meier. Im vergangenen Jahr war der Betrieb damit bereits erfolgreich: Das Unternehmen hatte durch die Lernpartnerschaft mit der Oberschule Lathen Auszubildende gewinnen können.