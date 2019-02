Lathen. Mit dem Umbau und der Erweiterung der Schützenhalle hat der Bürgerschützenverein (BSV) Lathen 1848 im Sommer 2018 eines der größten Projekte seiner Vereinsgeschichte angestoßen. Auf der Jahreshauptversammlung informierte der Vorstand die 90 anwesenden Mitglieder unter anderem über den Verlauf der Um- und Anbauarbeiten.

Die rund 90.000 Euro teure Baumaßnahme umfasst neben der Erneuerung des Eingangsbereichs eine Erweiterung der Schützenhalle um neue Sanitär- und Umkleideräume, einen Lagerraum sowie eine behindertengerechte WC-Anlage. Geplant ist weiterhin die Erneuerung der Außenanlagen. „Wir sind echt stolz auf das, was wir bis jetzt geschaffen haben und was wir noch schaffen werden“, sagte Vereinspräsident Jürgen Axmann und mutmaßte, das Projekt in wenigen Wochen abschließen zu können. Der Präsident dankte allen Spendern für die finanzielle Unterstützung und insbesondere den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz. Die jährlich mit Spannung erwartete Ehrung von Mitgliedern für besondere Verdienste wurde den vier Schützenbrüdern und Bauhelfern Reinhold Kulas, Reinhard Kampen, Bernd Kramer und Hermann Pöttker zuteil. „Ohne die vier wären wir heute nicht da, wo wir sind“, hob Axmann hervor. Zum Zeichen des Dankes und der Anerkennung für die große Resonanz bei der Unterstützung der Baumaßnahme verneigte sich der gesamte Vorstand vor allen anwesenden Mitgliedern.

Ehrennadel und Dankesurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft

Mit einer Ehrennadel und Dankesurkunde für ihre fünfzigjährige Mitgliedschaft im BSV Lathen wurden weiterhin die Schützenbrüder Wolfgang Berger, Ulrich Hanschke, Heinz Meyer, Wilhelm Möllerhaus und Josef Völkers ausgezeichnet. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden wegen Vollendung des 70. Lebensjahres Jürgen Albert, Hermann Eiken, Hermann Germer, Friedrich Holtmann, Theo Kappenberg, Johannes Koop, Heinz Möller, Heinrich-Karl Moß, Willy Nüsse, Bernhard Poll, Heinz Rump und Gerhard Runde.

Im Vorfeld der Versammlung haben die Komiteemitglieder Vorstandswahlen durchgeführt. Alter und neuer Vereinspräsident ist demnach Jürgen Axmann. Nach einstimmiger Wiederwahl ist es für ihn die zweite Amtsperiode als Vereinsoberhaupt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Andreas Wielenberg. Peter Funke wurde auf Vorschlag der Offiziere zum Adjutanten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Franz Gerdelmann an, der auf eigenen Wunsch nach zehn Jahren aus dem aktiven Dienst als Adjutant ausgeschieden ist. Wiedergewählt wurden daneben von der Generalversammlung die Komiteemitglieder Wolfgang Knollmann und Ulrich Funke. Neu im Komitee sind gemäß einstimmigem Versammlungsvotum Hermann Merten und Michael Wiggerthale.