Lathen. In der Infoveranstaltung rund um den Mehrgenerationenspielplatz nahe der Erna-de-Vries-Schule in Lathen und die Gestaltung des Umfeldes der Schule sind überwiegend Stimmen aus dem Lehrerkollegium wahrzunehmen gewesen. Aus der Mitte der rund 30 Besucher kamen Bedenken über versicherungsrechtliche Fragen, aber auch zum Umgang mit ungebetenen Gästen.

Teil des Entwurfs zur Gestaltung des Schulumfeldes ist ein Rundweg. Er soll von den Parkplätzen an der Erna-de-Vries-Schule am Freibad entlang über die Rückseite des Schulgeländes wieder auf die Mühlenstraße führen. Damit gibt es einen "Anschluss an den überregional bedeutsamen Emsradweg", der über die Straße verläuft. Das erklärte Alfons Brümmer von der Bürogemeinschaft Honnigfort-Brümmer aus Haren. Der Weg hat eine Länge von etwa 480 Metern, wie er auf Anfrage sagte. An fünf Stellen sieht der jetzige Plan Informationstafeln zur Erna-de-Vries-Schule vor.

"Genügend Grünstruktur" und "Ortstypische Gestaltung"

Es solle "genügend Grünstruktur" geschaffen werden und auf eine "ortstypische Gestaltung" geachtet werden. Welche Elemente genau schließlich gesetzt werden, stehe noch nicht fest, so Brümmer über den Entwurf. Das Amt für regionale Landesentwicklung, das die zuständige Behörde für entsprechende Fördermittel ist, gebe "klare Vorgaben", was eine neue Pflasterung betrifft, ergänzte Gemeindedirektor Karl-Heinz Weber. Die bekomme, so Brümmer, etwa auch der Busbahnhof, der gerade im Bau ist und nach Fertigstellung sechs Haltestellen haben soll. Daneben ist die Zone für die sogenannten "Elterntaxis" vorgesehen, erklärte der Planer weiter.



Als berechtigten Hinweis bezeichnete Brümmer die Frage aus dem Publikum "Sind wir als Lehrer in der Verantwortung, wenn ein E-Fahrrad über das Gelände fährt?". Der gemeinte Rundweg soll laut Plan zwischen einer Grünfläche und dem Grundschulgelände verlaufen. "Der Weg teilt unseren Grundschulhof", sagte eine andere Lehrerin. Auf den Vorschlag, den Weg neben die Grünfläche vom Pausenhof weg zu versetzen, sagte Weber: "Wir prüfen das." Fraglich sei, ob die Bäume dann dort bleiben könnten. Nach Einschätzung eines weiteren Lehrers gebe es dort aber genügend Platz für den zwei Meter breiten Weg.









"Es geht darum, uns und unsere Schüler zu schützen", hieß es vonseiten der Besucher. Eine Absicherung gebe es durch den kommunalen Schadenausgleich bei Haftpflichtansprüchen, sagte Weber.

Anzeige Anzeige

Weiter wurde das Thema Rauchverbot angesprochen, aber mit dem Hinweis auf die Öffentlichkeit des Weges verworfen. Schulleiter Ralf Haustein bekräftigte, dass der Schulhof auch jetzt offen zugängig sei.

Müll sei ebenfalls ein Problem – "auch durch frei laufende Hunde", hieß es – auch mit Blick auf den Mehrgenerationenspielplatz. Dieser gehöre nicht mehr zum Schulgeände, wie Haustein sagte. Außerdem wurde die Sorge über Abfall von abendlichen Nutzern deutlich. Künftig aber solle das Gelände ausgeleuchtet werden, "damit es keine dunklen Ecken gibt", sagte Weber. Alles werde mit LED-Lichtern ausgestattet, ergänzte Brümmer. Teilweise sollen Bewegungsmelder installiert werden.









Keine Zäune für Mehrgenerationenspielplatz

Die Spielplatzgelände – aufgeteilt in einen Bolzplatz und eine größere Fläche mit Spielplatzbereich – sollen "keine klassische Einzäunung" bekommen. Sie seien nicht zugangsbeschränkt. "Die Zäune zu den Nachbargrundstücken sind ja da", sagte Weber und die blieben auch. Beide Plätze sollen, so Brümmer, optisch durch eine Hecke getrennt werden. Außerdem sind ein Schachspielfeld, ein Bouleplatz und witterungsfeste Drahtgitterbänke vorgesehen. Der Kräutergarten werde ausgeklammert. "Er bleibt erhalten, wo er ist." Haustein ergänzte, dass dieser nicht mehr zum Schulgelände gehöre.

"Wir werden die Anregungen aufnehmen", sagte Weber und stellte fest, dass sie im wesentlichen das Schulgelände betreffen. Welche Spielgeräte letztlich ausgesucht würden, stehe noch nicht fest. Die detaillierte Gestaltung übernehme ein interfraktioneller Arbeitskreis.

Der Mehrgenerationenspielplatz wird mit Leader-Mitteln der EU gefördert. Einem entsprechenden Antrag stimmte die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Hümmling im Juni 2018 zu. Die Kosten liegen laut LAG-Vorlage bei rund 137.800 Euro brutto, der Leader-Anteil beträgt 69.000 Euro.