Lathen. Der Schützenverein Lathen-Dünefehn hat in seiner Generalversammlung diskutiert, ob zumindest zeitweise kostenlose Karussellfahrten beim Schützenfest machbar sind.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde ein Antrag diskutiert, der von einem Schießklub eingereicht wurde. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor. Demnach sollen Karussellfahrten durch Spenden und Zuschüsse kostengünstiger oder für bestimmte Stunden eventuell sogar kostenlos angeboten werden, um das Schützenfest noch familienfreundlicher zu gestalten. Nach angeregten Diskussionen wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen und sich mit der Machbarkeit und Finanzierbarkeit zu befassen. Beim Rückblick auf das Jahr 2018 wurde von allen Beteiligten festgestellt, dass der Autoskooter eine Bereicherung für das Schützenfest war und bei den Besuchern sehr gut angekommen ist. Für 2019 ist das Fahrgeschäft bereits wieder gebucht.

Besonders dankte der Vorstand dem bis zum Schützenfest 2018 regierenden König Dirk Funke mit seiner Königin Bärbel. Funke übergab sein Amt an seinen Nachfolger Heinz Peters mit Ehefrau Leni. Der Vorsitzende Helmut Wilkens berichtete vom Königsschießen. Peters und Stephan Jansen holten mehrfach nacheinander die volle Ringzahl.

Verein ist finanziell gesund

Kassenwart Theo Stefens erläuterte die aktuelle Kassenlage. Demnach ist der Verein gesund, die Finanzierung der Saalrenovierung wird ordnungsgemäß getilgt, und außerordentliche Ausgaben sind zurzeit nicht zu erwarten. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassenwart eine ordentliche und einwandfreie Kassenführung.

In 2018 wurde die Bildung eines Beirates mit zwei jungen Erwachsenen beschlossen, die im Vorstand mitwirken. Aus der Mitte der jungen Vereinsmitglieder wurden Julian Peters und Korbinian Kuhn gewählt. Der 1. Vorsitzende lobte diese Zusammenarbeit, auch als Bindeglied zwischen dem Vorstand und den jungen Vereinsmitgliedern. Vorstandswahlen standen in der Sitzung nicht an.

Ehrungen für besondere Leistungen

Der Vorstand hatte sich in diesem Jahr entschlossen, Hermann-Josef Kock für seinen Einsatz beim Schützenfestumzug zu ehren. Wilkens überreichte ihm die Plakette für besondere Verdienste. Eine weitere Auszeichnung erhielt Johannes Jansen für 25 Jahre Vorstandsarbeit. „Mit Johannes haben wir ein außerordentliches engagiertes Vorstandsmitglied, der auch im Offizierskorps zahlreiche Aufgaben übernommen hat“, so Wilkens. Er hatte etwa Transparenthalter aus Aluminium angefertigt. Das sei ein Beispiel für das große fachliche Können, das Jansen in den Schützenverein einbringe. Mit einem Blumenstrauß ging auch ein großes Dankeschön an die Ehefrau Anita.