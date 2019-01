Lathen. In die Bürgermeisterwahlen am 26. Mai 2019 im nördlichen Emsland kommt immer mehr Bewegung. Nach der Gemeinde Rhede gibt es nun auch für die Samtgemeinde (SG) Lathen einen zweiten Bewerber für den hauptamtlichen Chefsessel im Rathaus. Als gemeinsamer Kandidat für SPD und Grüne wirft dort Ernst Kock (59) erneut seinen Hut in den Ring.

Dass der erfahrene Kommunalpolitiker der Sozialdemokraten sich um die Amtsnachfolge von Karl-Heinz Weber (CDU) bewirbt, gab die oppositionelle SPD/Grüne-Gruppe im Lathener SG-Rat am späten Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Damit hat der CDU-Kandidat Helmut Wilkens (56) – Weber tritt nicht wieder an – nun offiziell einen Mitbewerber.

Der zweite Anlauf

In ihrer Mitteilung stellt die Gruppe Kock als Bauingenieur vor, der hauptberuflich seit 1990 die Straßenmeisterei in Papenburg in Aschendorf leitet. Seit 2001 ist der gebürtige Lathener Mitglied im Gemeinde- und Samtgemeinderat.

Für Kock ist es nicht die erste Kandidatur für das Amt des SG-Bürgermeisters. Bereits im Jahr 2011 trat der heute 59-Jährige gegen Amtsinhaber Weber an und erzielte ein nach Auffassung seiner Unterstützer „aus dem Stand sehr respektables Ergebnis mit über 40 Prozent der Stimmen, das seinen wachsenden Rückhalt in der Wählerschaft andeutete“, wie es in der Mitteilung der SPD/Grüne-Gruppe heißt. Während sich Wahlsieger Weber angesichts des Ergebnisses damals „maßlos enttäuscht“ zeigte, war Kock nach eigenem Bekunden „total überrascht“.

Mitglied im Kreistag

Diesen Rückhalt habe das Ergebnis der Gemeinde- und Samtgemeinderatswahlen 2016 eindrucksvoll unterstrichen, bei denen Kock „die mit Abstand meisten Stimmen in der Samtgemeinde Lathen“ gesammelt habe und auch als einziger Vertreter der Gemeinde Lathen in den emsländischen Kreistag eingezogen sei. Kock hatte bei der Wahl 2016 in der SG exakt 1337 Stimmen für sich verbuchen können. Beste CDU-Kandidatin war seinerzeit Luise Redenius-Heber (1143).

Das sind Kocks politische Schwerpunkte

Als Ernst Kocks politische Schwerpunkte als Samtgemeindebürgermeister werden in der Mitteilung folgende Themen skizziert: Weiterentwicklung der Gewerbestruktur mit Schwerpunkt Produktion und Tourismus, gerechter Ausgleich innerdörflicher Interessen, Schutz von Natur und Umwelt und der Aufwertung des Schulstandortes Lathen.

Für inneren Frieden in Dorfgemeinschaften

Der zweifache Vater betrachte sich überdies als Mitbürger unter Mitbürgern, was seine aktive Mitgliedschaft in vielen Vereinen unterstreiche. Ihm lägen besonders der innere Frieden der Dorfgemeinschaften am Herzen, „die hier im Emsland bekanntlich Grundlage unserer Lebensqualität sind“.

So sieht es derzeit in Rhede und Dörpen aus

Nicht nur in der SG Lathen sind die Bürger am 26. Mai aufgerufen, einen hauptamtlichen Bürgermeister zu wählen. Auch in Rhede sowie in der SG Dörpen stehen Wahlen an. Während es in Rhede mit Jens Willerding (CDU) bereits seit dem vergangenen Herbst einen Herausforderer für Amtsinhaber Gerd Conens (parteilos) gibt, der signalisiert hat, für eine weitere Amtszeit anzutreten, steht mit SG-Bürgermeister Hermann Wocken (CDU) in Dörpen bislang nur ein Bewerber auf dem Wahlzettel.

Wilkens, derzeit Kämmerer und stellvertretender Gemeindedirektor in Lathen, war von der Samtgemeinde-CDU im Mitte November 2018 in Niederlangen einstimmig nominiert worden.