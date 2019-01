Sustrum-Moor. Von einer spürbaren Aufbruchstimmung in eine neue Dekade seiner Chorarbeit berichtet der Gospelchor Sustrum-Moor nach der Jahreshauptversammlung seiner Mitglieder. Der Chor rüstet sich für sein 20-jähriges Bestehen 2019. Im Jubiläumsjahr stehen mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.

Am letzten Januarwochenende findet ein Workshop statt, in dessen Verlauf das neue Repertoire erarbeitet wird. Am 10. Februar gestaltet der Chor die Veranstaltung „Musik in unserer Kirche“ in St. Laurentius, Oberlangen, mit. Im März wird eine CD aufgenommen, die neue und beliebte Gospel enthält und sowohl die gesangliche Ausdruckskraft des Chores als auch einzelner Solisten präsentierten soll.

Am 24. August feiert der Chor einen Jubiläumsgottesdienst in der St.-Laurentius-Kirche. Am 27. Oktober findet in Sustrum-Moor das Jubiläumskonzert des Chores statt. Das Konzert soll das herausragende Ereignis der Jubiläumsveranstaltungen bilden.

Für langjährige Mitgliedschaft ehrte Vorsitzender Georg Hilgefort die Gründungsmitglieder Kerstin Frye, Maria Gebben, Anja Heinze, Marlies Jürgens, Monika Leuschner, Manuela Wolters, Manuela Bolmer und Chorleiter Wilfried Hagemann. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Hermann Schnieders ausgezeichnet.

Schnieders übergab sein Amt als Kassenwart aus persönlichen Gründen vorläufig an Hans-Hermann Bruns, dem der Chor dazu das Vertrauen aussprach.

Weitere Termine gibt es auf www.gospelchor-sustrum-moor.de