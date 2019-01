Niederlangen. Der Dorfladen sollte zunächst schon zu Weihnachten oder zum Jahresanfang 2019 fertig werden. Das aber war wohl "unrealistisch", wie Betreiber Ansgar Uhlen jetzt sagt. Nun gibt es ein neues zeitliches Ziel.

"Die Bauarbeiten sind zu 90 Prozent fertig", sagt Uhlen. Er betreibt den Dorfladen in Niederlangen. Als Mieter des Objekts investiert er 80.000 Euro in den Innenausbau. Der Markt soll um ein Café erweitert werden. Mitinvestoren sind die Eigentümer des Gebäudes: Monika und Martin Otten aus Niederlangen. Zu den Kosten von insgesamt 96.000 Euro hat sich erstmalig der Landkreis an einem privaten Projekt beteiligt und bezuschusst es mit 25.000 Euro. Weitere 25.000 übernimmt die Gemeinde Niederlangen.









"Es wartet alles", sagt Uhlen, der ein großes Interesse an der Fertigstellung des Dorfladens bei den Bürgern ausgemacht haben will. Anfang März soll es an den Innenausbau gehen. Uhlen übernimmt die Gestaltung des Cafés mit 16 bis 20 Sitzplätzen, und auch Teile des bestehenden Einkaufsbereichs, inbesondere die Brottheke sollen verändert werden. Deshalb werden Kunden wohl mit kurzzeitigen Einschränkungen rechnen müssen. Übergangsweise werde etwa drei oder vier Tage ein Verkaufsmobil aufgestellt und damit improvisiert. Womöglich müsse der Dorfladen auch einen Tag lang schließen, sagte Uhlen weiter.

Bis zur Fertigstellung werde es wohl Mitte März werden. Der Eröffnungstermin allerdings stehe noch nicht fest, so der Dorfladenbetreiber. Uhlen bewirtschaftet im Emsland insgesamt zehn Dorfläden. Der Firmenhauptsitz ist in Niederlangen-Siedlung.