Niederlangen-Siedlung. Von einem "strammen Zeitplan" ist bei der Sanierung der Lindenstraße in Niederlangen-Siedlung die Rede. Gerade erst wurde eine Förderung zu den Kosten zugesagt, dafür aber muss das Projekt bis Ende Juni komplett fertig sein.

Zunächst passierte nichts, als die Gemeinde Niederlangen vor etwa zwei Jahren schon einmal einen Antrag auf Fördermittel zur Sanierung der Lindenstraße gestellt hatte, wie Thomas Kerkhoff vom für die Bewilligung zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Meppen im Gespräch mit unserer Redaktion, der Gemeinde und der Samtgemeindeverwaltung sagte. Seinerzeit sei der Antrag nicht bewilligt worden.

EU-Mittel aus 2016

Nun aber fiel er positiv aus, und alles muss jetzt sehr schnell gehen. Wie Kerkhoff weiter erklärte, sind die nun auszuschüttenden Mittel aus dem EU-Haushalt noch aus dem Jahr 2016 und müssen daher bis Ende Juni verbraucht sein. "Das ist ein strammer Zeitplan", sagte Manuel Buchwald, Bauamtsleiter der Samtgemeinde Lathen. Denn bis zum Fristende müssen nicht nur die Arbeiten erledigt, sondern auch alle Abrechnungen vorliegen. Da gibt es "null Flexibilität", so Kerkhoff.









Das Projekt allerdings steckt noch in der Planungsphase. Derzeit sind drei Ingenieurbüros damit beschäftigt, die Kosten zu ermitteln, sagte Bürgermeister Hermann Albers (CDU). Ergebnisse erwarte er für Montag, 21. Januar. Eine Entscheidung falle dann zugunsten des preisgünstigsten Anbieters. Saniert werden soll die Straße, weil sie "von der Zeitschiene her" abgängig sei, so Albers. Außerdem gebe es Setzungen, was bedeutet, dass der teilweise moorige Untergrund zusammengedrückt ist. Das führe zu Unebenheiten. Im Grunde sei die Straße deshalb nicht mehr befahrbar.

Straße muss ausgekoffert werden

Auf der rund 2,1 Kilometer langen Strecke befindet sich ein Durchlass, die der stellvertretende Bürgermeister Paul Thien (CDU) anhand des Plans als Schwierigkeit erklärte. An zwei Stellen müsse zudem ausgekoffert werden, also das Moor ausgehoben und durch tragfähigen Boden ersetzt werden. Eben dieser schwierige Untergrund hat, erklärte Kerkhoff, zu einem besseren Ranking und schließlich der Zusage geführt. Die Förderung ist daher "ein Lottogewinn für uns", sagte Albers. Die im Fördermittelantrag angegebenen Kosten belaufen sich auf 489.000 Euro. Zugesagt ist eine maximale Fördersumme von 53 Prozent, also rund 260.000 Euro.

Außerdem sollen Anliegerbeiträge erhoben werden, so der Bürgermeister. Kerkhoff versicherte, dass diese keinen Einfluss auf die Fördersumme hätten, weil sie als Eigenmittel der Gemeinde angesehen würden. Eine neue Straßenbeleuchtung sei nicht förderfähig, weil es sich bei den ausschließlichen EU-Zuschüssen um Mittel für den ländlichen Wegebau handele. Albers forderte, dass dafür viel mehr Mittel fließen müssten, weil die landwirtschaftlichen Geräte so schwer geworden seien. Ein Beginn der Arbeiten ist in Kürze vorgesehen: "Im März muss es losgehen, sonst schaffen wir es nicht", sagte Albers.