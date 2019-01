asc Oberlangen. Unter dem Motto „Was hat wohl der Esel gedacht“ fand in der St.-Laurentius-Kirche in Oberlangen ein offenes Singen vor der alten Krippe aus dem Jahr 1920 statt.

Neben der neueren Krippe aus dem Jahr 2000 wurde auch der historische Vorgänger aus dem Jahr 1920 errichtet. Erste Berichte über diese Krippe sind der Kirchenchronik zu entnehmen und liegen fast einhundert Jahre zurück. Laut Inventarverzeichnis des Bistums Osnabrück handelt es sich bei der 98-jähren Krippe um eine außergewöhnlich alte Krippe, die im Bistum einzigartig sein soll.

Von Künstlerhand gefertigt

Die Köpfe und Hände der Figuren wurden von Künstlerhand gefertigt und können ausgetauscht werden. Lange Jahre hatte der damalige Pfarrer Josef Beimel die alte Krippe in Zusammenarbeit mit Angela Schmitz in stundenlanger Arbeit liebevoll aufgebaut.

Zahlreiche „Krippengeschichten“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Laurentius – erzähl doch mal“ besangen die Teilnehmer die Krippe in Oberlangen. Angelehnt war das Motto der Veranstaltung an das bekannte Lied vom deutschen Liedermacher Manfred Siebald. Zudem gab es viele Geschichten zu den aufgebauten Krippen in der Kirche zu hören.

Besonderer Dank an das Aufbau-Team

Die zahlreichen Informationen und Berichte zur alten und neuen Krippe wurden von der Gitarrengruppe Ober-/Niederlangen musikalisch untermalt. Einen besonderen Dank erntete das Krippenbauer-Team der Kirchengemeinde, das in diesem Jahr zwei Krippen aufgebaut hatte.

Kirchenführung der anderen Art

Die nächste Veranstaltung der Reihe „Laurentius – erzähl doch mal“ findet am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche statt. Unter dem Motte „Wir klären die Checker-Fragen“ wird eine Kirchenführung für Familien organisiert. Zu dieser Führung, bei der die Kirche auf eine andere Art vorgestellt werden soll, sind ganz besonders die Erstkommunionkinder mit Familien und Großeltern eingeladen.